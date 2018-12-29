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Симоненко не пустят на выборы с партийным билетом - КИУ

Комментариев: 6
Коммунист может зарегистрироваться как самовыдвиженец, но в Комитете избирателей прогнозируют много шума из-за будущего отказа ЦИК записать его от партии.
Главный коммунист может зарегистрироваться только как самовыдвиженец
Главный коммунист может зарегистрироваться только как самовыдвиженец
prm.ua

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Первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко не может быть зарегистрирован как кандидат в президенты Украины от запрещенной партии. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает “Прямой“.

Он посоветовал осторожнее относиться к политическим заявлениям о том, что какая-то партия кого-то выдвигает.

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“Это еще не значит, что мы увидим фалимию в бюллетене. Коммунистическая партия заявила, что выдвигает Петра Симоненко. Согласно действующему законодательству он не может быть зарегистрирован, как кандидат от Коммунистической партии“, - подчеркнул Кошель. 

Он не исключил, что коммунисты создадут много шума из-за отказа в регистрации, заявляя об ущемлениях.

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“Симоненко может быть зарегистрирован как самовыдвиженец, а Коммунистическая партия - может поддержать Петра Симоненко “, - пояснил при этом глава КИУ.

Напомним, ранее глава запрещенной КПУ Петр Симоненко заявил, что идет в президенты. Он планирует достичь мира на Донбассе путем федерализации страны и предоставления Донбассу “широкой автономии“ при действующем “руководстве“ ОРДЛО.

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Теги: Симоненко, Кошель, КПУ, КИУ, выборы президента, кандидаты, закон
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Комментариев (6)
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fkrfyfan    04.01.2019, 15:41
Оценка:  +1
fkrfyfan
Нацистом на украине быть можно а коммунистом нельзя
nfhvyt    04.01.2019, 15:17
Оценка:  -1
nfhvyt
Пусть позычит у парубия справку с дурки, она сейчас в Украине все двери открывает в высшие эшалоны власти.
ВосставшийИзБана    04.01.2019, 15:05
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Если его выдвигает запрещенная партия, то его следует взять под белы рученьки и препроводить в каталажку.
nfhvyt    04.01.2019, 15:27
Оценка:  0
nfhvyt
Это пусть народ Украины решает а не кучка национал-озабоченных.
ВосставшийИзБана    04.01.2019, 15:29
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Народ Украины уже решил с вашей кучкой интернационал озабоченных.
nfhvyt    04.01.2019, 15:36
Оценка:  0
nfhvyt
Я вижу только то, что Народ Украины решил с_и_паться подальше из Украины.
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