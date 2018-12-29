Симоненко не пустят на выборы с партийным билетом - КИУ

Коммунист может зарегистрироваться как самовыдвиженец, но в Комитете избирателей прогнозируют много шума из-за будущего отказа ЦИК записать его от партии.

Главный коммунист может зарегистрироваться только как самовыдвиженец prm.ua

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Первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко не может быть зарегистрирован как кандидат в президенты Украины от запрещенной партии. Об этом заявил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает “Прямой“.

Он посоветовал осторожнее относиться к политическим заявлениям о том, что какая-то партия кого-то выдвигает.

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“Это еще не значит, что мы увидим фалимию в бюллетене. Коммунистическая партия заявила, что выдвигает Петра Симоненко. Согласно действующему законодательству он не может быть зарегистрирован, как кандидат от Коммунистической партии“, - подчеркнул Кошель.

Он не исключил, что коммунисты создадут много шума из-за отказа в регистрации, заявляя об ущемлениях.

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“Симоненко может быть зарегистрирован как самовыдвиженец, а Коммунистическая партия - может поддержать Петра Симоненко “, - пояснил при этом глава КИУ.

Напомним, ранее глава запрещенной КПУ Петр Симоненко заявил, что идет в президенты. Он планирует достичь мира на Донбассе путем федерализации страны и предоставления Донбассу “широкой автономии“ при действующем “руководстве“ ОРДЛО.