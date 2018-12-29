Варфоломей напомнил поместным церквям о Судном дне и призвал признать ПЦУ

Вселенский патриарх напомнил, что уже вручал Томос об автокефалии Чехии и Словакии - в 1998 году.

Варфоломей считает, что патриархи не имеют права игнорировать своих братьев в Украине orthodoxia.info

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Вселенский патриарх Варфоломей обратился к патриархам и архиепископам автокефальных церквей с письмом об Украине. Об этом пишет Оrthodoxia.info.

Письмо начинается с заверения патриарха, что 6 января в день Богоявления наконец реализуются все приложенные им усилия, когда он вручит Томос об автокефалии и отметит это с предстоятелем ПЦУ Епифанием в Стамбуле.

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Украинские представители уже прибывают на Фанар, а иерархи поместных церквей - изучают детали документа, чтобы, в свою очередь, приступить к признанию новой церкви, отмечает издание.

“Мы информируем Вас, выражая наше братское доверие к Вашему Блаженству и прекрасно зная волю и выраженное желание Украины, как и ответственность, которую несет церковь Константинополя в решении всех церковных дел“, - отметил Варфоломей.

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Он призвал иерархов признать Украинскую церковь автокефальной церковью, как это уже было сделано в Чехии и Словакии (церковь получила автокефалию в 1998 году).

“Если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты агонии в Украине, мы будем не иметь никакого оправдания в Судный день перед грозным, одиноким и справедливым престолом Судьи душ и сердец всех людей, нашего справедливого Господа и Спасителя Иисуса Христа“, - считает Варфоломей.

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Напомним, ранее была обнародована программа визита в Стамбул президента Петра Порошенко и спикера Андеря Парубия, которые собираются присутствовать при вручении Томоса об автокефалии предстоятелю ПЦУ Епифанию 6 января.