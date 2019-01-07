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Россияне потратили около 1200 снарядов при захвате украинских кораблей - адвокат

Комментариев: 19
Военные РФ 25 ноября обстреливали украинцев из крупнокалиберного оружия.
Россиянам сложно объяснить обстрел украинских кораблей из крупнокалиберного оружия - адвокат
Россиянам сложно объяснить обстрел украинских кораблей из крупнокалиберного оружия - адвокат
EPA/UPG

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Российские военные во время атаки в Керченском проливе 25 ноября обстреливали украинские корабли из крупнокалиберного орудия. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, передает Сегодня.ua.

Новиков отметил, что “российская сторона пытается подавать эту ситуацию, как “мы видели, что они нарушают границу, мы обязаны были это прекратить“.

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“Это “обязаны были прекратить“ вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки. По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было потрачено около 1200 снарядов“, – отметил Новиков.

Защитник, ссылаясь на слова своего подзащитного – задержанного в результате инцидента украинского моряка Романа Мокряка – сообщил, что огонь по украинским кораблям вел российский пограничный корабль “Изумруд“.

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Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки на Донбассе боевики открывали огонь шесть раз.

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Теги: военные РФ, Керченский пролив, Азов, корабли, захват, агрессия, РФ, Украина
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Комментариев (20)
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Ехидный    07.01.2019, 11:23
Оценка:  +2
Ехидный
Рукозадость - одно из последствий лишней хромосомы. Посмотрите на любое усское изделие - сами убедитесь
П    07.01.2019, 11:08
Оценка:  +1
П
Магнитогорск уже разгребали?
atos    07.01.2019, 10:43
Оценка:  +2
atos
Меня всегда умиляла "скромность" таких замеров, сразу пишите расстреляли все свои боевые запасы.))))
Новости для неграмотных бабушек из сёл)))
gredphil    07.01.2019, 10:43
Оценка:  -4
gredphil
О як тролі повилазили! Правда очі коле?
farfalle    07.01.2019, 10:57
Оценка:  -1
farfalle
Ты о чем, тролль, какая правда?
Ехидный    07.01.2019, 11:21
Оценка:  +1
Ехидный
Ты такого слова не знаешь, ботяра Фертиль
ТакТакс    07.01.2019, 10:41
Оценка:  +3
ТакТакс
В неограниченнй ничем фантазии бЭЭмовских писак, крупнокалиберные ПАТРОНЫ , уже превратились в крупнокалиберные СНАРЯДЫ...)))
Чего только не придумаешь, чтобы застращать свидомитов.
farfalle    07.01.2019, 10:42
Оценка:  -1
farfalle
они и не такое хавают каждый день от СБУ
Фарабунда_Марти    07.01.2019, 10:40
Оценка:  -1
Фарабунда_Марти
К чему эта новость?
farfalle    07.01.2019, 10:42
Оценка:  0
farfalle
перемога же))
atos    07.01.2019, 10:46
Оценка:  -1
atos
Это переможно-гераическая сдача в плен, когда захватчик не желает своего вооружения до последнего патрона, сорри снаряда.
Russian-Troll    07.01.2019, 11:03
Оценка:  -2
Russian-Troll
Выборы у вас грядут, а Гарант то грудью защищает Неньку
Churxancik    07.01.2019, 10:39
Оценка:  +3
Churxancik
От них бы и щепок не осталось. Новость для лохов.
Hutinpuy    07.01.2019, 11:27
Оценка:  0
Hutinpuy
Та ну! А вы уже стрелять нацучились? Лох тот, кто поверит
Boxerogos    07.01.2019, 10:30
Оценка:  +4
Boxerogos
Брехня!На самом деле было потрачено 84294 снаряда,53836 противокорабельных ракет,39427 торпед и 29163 глубинных бомб.
Sirko_1111    07.01.2019, 10:21
Оценка:  +3
Sirko_1111
Расчёт на дурачков. Такое количество и всё мимо.
Ехидный    07.01.2019, 11:22
Оценка:  +1
Ехидный
Рукозадость - одно из последствий лишней хромосомы
farfalle    07.01.2019, 10:16
Оценка:  +3
farfalle
Молчали бы уже, не позорились, счетоводы боевые
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