Россияне потратили около 1200 снарядов при захвате украинских кораблей - адвокат

Военные РФ 25 ноября обстреливали украинцев из крупнокалиберного оружия.

Читай также: Десантный корабль США идет в Черное море

Российские военные во время атаки в Керченском проливе 25 ноября обстреливали украинские корабли из крупнокалиберного орудия. Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, передает Сегодня.ua.

Новиков отметил, что “российская сторона пытается подавать эту ситуацию, как “мы видели, что они нарушают границу, мы обязаны были это прекратить“.

Читай также: Киев не хочет слышать про правила прохода кораблей по Азову - РФ

“Это “обязаны были прекратить“ вылилось в стрельбу из крупнокалиберной пушки. По наблюдениям моего подзащитного Романа Мокряка, было потрачено около 1200 снарядов“, – отметил Новиков.

Защитник, ссылаясь на слова своего подзащитного – задержанного в результате инцидента украинского моряка Романа Мокряка – сообщил, что огонь по украинским кораблям вел российский пограничный корабль “Изумруд“.

Читай также: В РФ анонсировали возможный расстрел украинских военных в Керченском проливе

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки на Донбассе боевики открывали огонь шесть раз.