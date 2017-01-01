Через два дня Томос дополнят новые подписи

После этого документ о предоставлении автокефалии навсегда вернется в Украину.

Томос об автокефалии увезут из Украины на один день unn.com.ua

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Томос, который сегодня представили в Софии Киевской, еще два дня будет находиться в "Теплой Софии", где его смогут увидеть все желающие ежедневно с 8:00 до 18:00. Об этом сообщила RISU.

Доступ к документу будет свободен, а после этого он на один день покинет страну. Дело в том, что через два дня в Стамбуле состоится Синод Вселенского Патриархата.

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Все епископы, которые прибудут на этот Синод, поставят свои подписи под Томосом, сообщил глава Департамента по вопросам религий Минкульта Андрей Юраш. Сейчас под Томосом стоит только подпись Вселенского Патриарха Варфоломея.

После Синода Вселенского Патриархата свиток Томоса навсегда вернется в Украину.

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Напомним, ранее сообщалось, что около 500 киевлян захотели увидеть Томос сразу после того, как он стал доступен к просмотру на территории заповедника Софии киевской.