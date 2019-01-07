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Порошенко: "Мы разорвали последние пути к Москве с ее фантазиями об Украине"

Комментариев: 7
Украина больше не является канонической территорией Русской православной церкви, подчеркнул президент.
Порошенко уверен, что теперь Украина разорвала последнюю связь с Москвой
Порошенко уверен, что теперь Украина разорвала последнюю связь с Москвой
president.gov.ua

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Украина не будет больше канонической территорией Русской православной церкви, а получение Томоса, безвиза, Евромайдан и подвиги донецких киборгов являются понятиями одного уровня, считает президент Петр Порошенко. Об этом сообщает УНН.

“Создание автокефальной православной церкви Украины и является залогом нашей независимости. Это основа основ нашей духовной свободы, и мы разорвали последние пути, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями об Украине, как канонической территории РПЦ. Этого нет и уже не будет“, - подчеркнул президент.

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По его словам, слово “Томос“ стало словом года и “этот факт является чрезвычайно красноречивым“.

“Язык творит народ и вводит в обращение только важные термины, без которых никак уже нельзя. И Томос добавился к таким неологизмам, как Евромайдан, донецкий киборг, безвиз, и все это - часть нашей с вами великой истории“, - заявил Порошенко.

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Он также призвал мировые православные церкви признавать ПЦУ “как сестру“. Кроме того, президент после Рождественской литургии выразил уверенность, что рано или поздно Украина станет членом и ЕС, и НАТО.

“Придет победа, придет мир. А Украина - страна успешная, страна богатая, страна счастлива и страна радостная станет членом Европейского Союза и НАТО“, - заявил Порошенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний вместе внесли Томос в Софию Киевскую.

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Теги: Порошенко, Томос, автокефалия, София киевская, Рождество
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Комментариев (9)
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fkrfyfan    07.01.2019, 14:29
Оценка:  +2
fkrfyfan
Ты бы лучше с бухлом разрывал отношения
Aleksey28    07.01.2019, 14:28
Оценка:  +4
Aleksey28
Ничего надеюсь мы с тобой скоро попрощаемся
Септемберг    07.01.2019, 14:26
Оценка:  +3
Септемберг
А остатки самостийности Украина отдала Фонарю Стамбульскому)) ПЦУ Турецкого патриархата))Официальное руководство находится в Стамбуле))
толян04    07.01.2019, 14:26
Оценка:  +3
толян04
дайте литруляксейчу алкозелцер
Мыкола    07.01.2019, 14:25
Оценка:  +4
Мыкола
Очень много людей, когда выпьют, несут полную чушь !
Krotol2    07.01.2019, 14:16
Оценка:  +4
Krotol2
Я так смотрю мы с ним скоро остаточно попрощаемся
Krotol2    07.01.2019, 14:15
Оценка:  +3
Krotol2
Без смеха невозможно читать.Очередное остаточне прощавание
Gidnyk    07.01.2019, 14:10
Оценка:  +4
Gidnyk
Откажись от российского газа, угля, топлива для АЭС, ГСМ. Вот тогда можешь хрюкать, что ты что то там разорвал. А так, это мантры для лохов.
Коляка    07.01.2019, 14:07
Оценка:  +6
Коляка
Нечистая перед тобой люди в обморок падают...
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