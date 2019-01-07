Порошенко: "Мы разорвали последние пути к Москве с ее фантазиями об Украине"

Украина больше не является канонической территорией Русской православной церкви, подчеркнул президент.

Порошенко уверен, что теперь Украина разорвала последнюю связь с Москвой president.gov.ua

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Украина не будет больше канонической территорией Русской православной церкви, а получение Томоса, безвиза, Евромайдан и подвиги донецких киборгов являются понятиями одного уровня, считает президент Петр Порошенко. Об этом сообщает УНН.

“Создание автокефальной православной церкви Украины и является залогом нашей независимости. Это основа основ нашей духовной свободы, и мы разорвали последние пути, которые привязывали нас к Москве с ее фантазиями об Украине, как канонической территории РПЦ. Этого нет и уже не будет“, - подчеркнул президент.

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По его словам, слово “Томос“ стало словом года и “этот факт является чрезвычайно красноречивым“.

“Язык творит народ и вводит в обращение только важные термины, без которых никак уже нельзя. И Томос добавился к таким неологизмам, как Евромайдан, донецкий киборг, безвиз, и все это - часть нашей с вами великой истории“, - заявил Порошенко.

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Он также призвал мировые православные церкви признавать ПЦУ “как сестру“. Кроме того, президент после Рождественской литургии выразил уверенность, что рано или поздно Украина станет членом и ЕС, и НАТО.

“Придет победа, придет мир. А Украина - страна успешная, страна богатая, страна счастлива и страна радостная станет членом Европейского Союза и НАТО“, - заявил Порошенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний вместе внесли Томос в Софию Киевскую.