В Одесской области нашли убитыми троих мужчин и женщину

Весь местный отдел полиции был поднят на ноги для поиска причастных к групповому убийству.

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Тела троих мужчин и женщины с признаками насильственной смерти были обнаружены сегодня в частном доме в одном из сел района Измаильского района Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба областной нацполиции.

Один из погибших - владелец частного дома, где и были найдены тела. Весь состав Измаильского отдела полиции был поднят по тревоге для установления обстоятельств происшествия и задержания убийц.

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На месте происшествия работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники ГУ ЧП в Одесской области и сотрудники прокуратуры.

Открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 УК. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Напомним, ранее появились подробности жестокого убийств двух турецких студенток в Харькове. В их смерти подозревают бывшего парня одной из них, ему грозит смертная казнь.