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Украинский моряк погиб в Балтийском море

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Трагедия произошла неподалеку от побережья Польши.
В Балтийском море погиб украинский моряк
В Балтийском море погиб украинский моряк
Yle

В Балтийском море, неподалеку от побережья Польши, за борт торгового судна выпал украинский моряк. 

Это произошло неподалеку от Владиславово приблизительно в час ночи, сообщает Польское радио.

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Спасательно-поисковая операция продолжалась более пяти часов в пределах пяти морских миль от побережья в районах Пуцкого и Гданьского заливов. В ней приняли участие судна Морской службы поиска и спасения (SAR), вертолет, Водная волонтерская служба скорой помощи (WOPR) и пограничники. Однако, их усилия оказались тщетны.

Операцию остановили примерно в семь часов утра.

“Шансы на выявление украинского моряка живым близки к нулю“, - сообщили в Морской службе поиска и спасения.

Имя погибшего украинца не называется.

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Напомним, ФСБ просит суд продлить содержание украинских военнопленных моряков в СИЗО. Соответствующее ходатайство рассмотрит 15 января Лефортовский суд Москвы. Арест могут продлить до 26 апреля. 

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Теги: моряки, Балтийское море, суда, смерть
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Комментариев (1)
fkrfyfan    11.01.2019, 16:20
Оценка:  0
fkrfyfan
Да хрен с ним
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