Украинский моряк погиб в Балтийском море

Трагедия произошла неподалеку от побережья Польши.

В Балтийском море, неподалеку от побережья Польши, за борт торгового судна выпал украинский моряк.

Это произошло неподалеку от Владиславово приблизительно в час ночи, сообщает Польское радио.

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Спасательно-поисковая операция продолжалась более пяти часов в пределах пяти морских миль от побережья в районах Пуцкого и Гданьского заливов. В ней приняли участие судна Морской службы поиска и спасения (SAR), вертолет, Водная волонтерская служба скорой помощи (WOPR) и пограничники. Однако, их усилия оказались тщетны.

Операцию остановили примерно в семь часов утра.

“Шансы на выявление украинского моряка живым близки к нулю“, - сообщили в Морской службе поиска и спасения.

Имя погибшего украинца не называется.

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Напомним, ФСБ просит суд продлить содержание украинских военнопленных моряков в СИЗО. Соответствующее ходатайство рассмотрит 15 января Лефортовский суд Москвы. Арест могут продлить до 26 апреля.