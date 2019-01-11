Священники УПЦ МП расписывались в верности церкви перед созданием ПЦУ

Накануне Объединительного собора священнослужителей собирали, чтобы они подтвердили верность Московскому Патриархату.

Священнослужителям пришлось подтверждать свою верность УПЦ МП перед Объединительным собором facebook.com/Church.ua

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Накануне Объединительного собора во всех епархиях УПЦ МП состоялось собрание священнослужителей, где они подтверждали свою верность Московскому Патриархату. Об этом рассказал клирик трапезного храма Софии Киевской Иван Сидор, передает УНН.

“Надо понимать, что перед проведением Объединительного собора во всех епархиях УПЦ Московского патриархата епископы собирали всех благочестивых, священников“, - отметил клирик.

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“Они или подписывались, или просто говорили о том, что они остаются верными “истинной и каноничной церкви“, - говорит отец Иван Сидор.

Напомним, ранее сообщалось, что иерархам УПЦ МП было запрещено контактировать с представителями Константинополя.