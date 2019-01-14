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Волк искусал трех человек под Запорожьем

Комментариев: 1
В результате нападения животного одна женщина получила особенно сильные травмы.
Пострадавшим была оказана медицинская помощь
Пострадавшим была оказана медицинская помощь
depositphotos.com

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В дачном кооперативе возле села Осипенко Бердянского района Запорожской области в субботу, 12 января, произошел инцидент с волками. Животное напало на двоих женщин и мужчину. 

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Двое пострадавших получили незначительные травмы, а одну женщину волк покусал сильно. Все пострадавшие госпитализированы. Сейчас женщина находятся под наблюдением врачей.

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По словам директора Бердянского ТМО Дмитрия Егорова, всем троим была оказана необходимая медицинская помощь. Укушенные люди были вакцинированы.

Как сообщалось 8 января, в Беларуси засняли, как зубры отбились от стаи волков.

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Теги: животное, волк, Запорожская область
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Комментариев (1)
КульныйПэрэць    14.01.2019, 11:55
Оценка:  -1
КульныйПэрэць
Тю!Так то ж тамбовский волк был,специально посланый Путиным.
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