Волк искусал трех человек под Запорожьем

В результате нападения животного одна женщина получила особенно сильные травмы.

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В дачном кооперативе возле села Осипенко Бердянского района Запорожской области в субботу, 12 января, произошел инцидент с волками. Животное напало на двоих женщин и мужчину.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Двое пострадавших получили незначительные травмы, а одну женщину волк покусал сильно. Все пострадавшие госпитализированы. Сейчас женщина находятся под наблюдением врачей.

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По словам директора Бердянского ТМО Дмитрия Егорова, всем троим была оказана необходимая медицинская помощь. Укушенные люди были вакцинированы.

Как сообщалось 8 января, в Беларуси засняли, как зубры отбились от стаи волков.