Жителю Броваров повторно отказали в регистрации кандидатом в президенты

Правозащитник Владимир Ратуш повторно подал документы, но так и не внес залог в 2,5 млн грн.

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ЦИК повторно отказала правозащитнику из Броваров Владимиру Ратушу в регистрации кандидатом на должность президента. Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение комиссия приняла в понедельник, исходя из того, что Ратуша снова не внес залог в 2,5 млн грн. В ведомстве уточнили, что правозащитник повторно подал документы для регистрации 10 января.

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“Рассмотрев документы, ЦИК установил отсутствие документа о внесении Ратушем денежного залога в размере 2 млн 500 тысяч грн. Принято решение отказать Ратушу в регистрации“, - сообщили в ЦИК.

По состоянию на 14 января документы в ЦИК подали 11 человек, желающих поучаствовать в выборах президента Украины.

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В прошлый раз ЦИК отказал Ратушу не только из-за отсутствия документов о залоге, но и из-за неточностей в других бумагах - к примеру, он написал слишком длинную автобиографию. В остальных документах также обнаружили ошибки и неточности.

Кроме того, ЦИК отказала в регистрации кандидатами в президенты Виталию Велидченко и Виктору Фаренюку - они также не внесли залог и не подали все необходимые документы.