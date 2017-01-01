Нардеп Луценко стал фигурантом уголовного дела

Депутату вменяют выведение 750 тысяч гривен из обанкротившейся Киевской Руси.

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Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении депутата Верховной Рады Игоря Луценко по ст.366-1 Уголовного кодекса - декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, материалы которого легли в основу уголовного производства.

Луценко был клиентом обанкротившегося банка Киевская Русь.

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19 марта 2015 года, за день до введения в банк временной администрации, когда банковские платежи уже не проводились и вкладчики не имели доступа к своим деньгам, нардеп перевел 750 тысяч гривен с личного текущего счета в Киевской Руси на текущий счет главбуха банка.

Фонд гарантирования вкладов считает, что Игорь Луценко воспользовался инсайдерской информацией и “поспешно вывел собственные средства накануне введения временной администрации“.

“Факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между И.В. Луценко и главным бухгалтером банка И.В. Гнатенко. В частности, И.В. Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации Банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 тыс. грн, а остальные - только в случае удовлетворения четвертой очереди“, - сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

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Фонд считает, что если главбух банка вернула Луценко эти 750 тысяч гривен наличными, он должен был указать их в своей электронной декларации, но их там нет. А если не вернула - то деньги должны были найти отоображение в ее декларации физического лица, кроме того, главбух должна была уплатить налог на доходы физлиц.

Игорь Луценко - член оппозиционной фракции Батькивщина.

Напомним, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту получения генеральным прокурором Юрием Луценко в сговоре с первым заместителем генпрокурора Дмитрием Сторожуком неправомерной выгоды.