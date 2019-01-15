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Госдума РФ решила упростить отказ от украинского гражданства

Комментариев: 4
После вступления закона в силу желающие устроиться на госслужбу бывшие граждане Украины смогут отказаться от гражданства простым заявлением.
Госдума упростила для украинцев отказ от своего гражданства
Госдума упростила для украинцев отказ от своего гражданства
duma.gov.ru

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Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о принятии на государственную гражданскую и муниципальную службу бывших граждан Украины, получивших российский паспорт. Об этом сообщил ТАСС.

Документ вносит поправки в закон о гражданстве РФ. Согласно им, бывшие граждане Украины, вступившие в гражданство РФ и получившие удостоверение личности, признаются лицами без гражданства Украины “на основании добровольного волеизъявления“. 

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В основном законопроект коснется жителей Крыма и Севастополя, считают депутаты Госдумы. Документ, по словам его авторов, призван помочь новым гражданам РФ, желающим поступить на госслужбу. 

В данный момент российское законодательство не позволяет принимать на государственную гражданскую службу и службу в органы внутренних дел без документально заверенного факта выхода из украинского гражданства. 

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После вступления в силу нового закона отказаться от гражданства Украины можно будет простым заявлением без подтверждения со стороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства России. Его можно будет запросить даже удаленно, решение примет президент РФ.

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Теги: РФ, гражданство, украинцы, Госдума, закон, госслужба
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Комментариев (4)
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nelci    15.01.2019, 15:15
Оценка:  0
nelci
Давно пора!
Pулевой    15.01.2019, 14:59
Оценка:  -8
Pулевой
Спасибо,братья.Обязательно воспользуюсь этим правом при первой же возможности.Ведь два паспорта лучше чем один.
WTF2wtf    15.01.2019, 15:04
Оценка:  +3
WTF2wtf
Какие два паспорта у ольгинского бота при отказе от гражданства???
Тебе на каждый аккаунт наверное по паспотру нужно, многостаночное, чтобы чемодан паспортов возить?

Сказочно-упоротое путенское виртуалко ...
Pулевой    15.01.2019, 15:36
Оценка:  0
Pулевой
Эка тебя бессильного потрохобота-xyecoca сплющило!Наверное от радости.Обязательно проголосую в Украине против твоего бухого кормильца Педи,а затем получу российский паспорт чтобы в России голосовать за Путина.Тебе на радость,дарагой!))))))))))
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