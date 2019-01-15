Госдума РФ решила упростить отказ от украинского гражданства

После вступления закона в силу желающие устроиться на госслужбу бывшие граждане Украины смогут отказаться от гражданства простым заявлением.

Госдума упростила для украинцев отказ от своего гражданства duma.gov.ru

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Госдума РФ приняла в первом чтении проект закона о принятии на государственную гражданскую и муниципальную службу бывших граждан Украины, получивших российский паспорт. Об этом сообщил ТАСС.

Документ вносит поправки в закон о гражданстве РФ. Согласно им, бывшие граждане Украины, вступившие в гражданство РФ и получившие удостоверение личности, признаются лицами без гражданства Украины “на основании добровольного волеизъявления“.

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В основном законопроект коснется жителей Крыма и Севастополя, считают депутаты Госдумы. Документ, по словам его авторов, призван помочь новым гражданам РФ, желающим поступить на госслужбу.

В данный момент российское законодательство не позволяет принимать на государственную гражданскую службу и службу в органы внутренних дел без документально заверенного факта выхода из украинского гражданства.

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После вступления в силу нового закона отказаться от гражданства Украины можно будет простым заявлением без подтверждения со стороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства России. Его можно будет запросить даже удаленно, решение примет президент РФ.