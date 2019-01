НАТО вслед за США просит РФ вернуть моряков и корабли

Читай также: Адвокаты обжалуют арест военнопленных украинцев в ЕСПЧ

Вслед за США освободить украинских моряков призвали и в НАТО. Об этом в Twitter написала заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

По ее словам, во вторник, в штаб-квартире НАТО она встретилась и переговорила с главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко.

“Серьезная дискуссия с главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко была сегодня в штаб-квартире НАТО. Союзники полностью поддерживают Украину“, - пишет она.

