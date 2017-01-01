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НАТО вслед за США просит РФ вернуть моряков и корабли

Спецтема: Атака на Азовском море
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Заместитель генерального секретаря пообщалась в Брюсселе с главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко.
В НАТО требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли
В НАТО требуют от РФ немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли
twitter.com/Gottemoeller

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Вслед за США освободить украинских моряков призвали и в НАТО. Об этом в Twitter написала заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер.

По ее словам, во вторник, в штаб-квартире НАТО она встретилась и переговорила с главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко.

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“Серьезная дискуссия с главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко была сегодня в штаб-квартире НАТО. Союзники полностью поддерживают Украину“, - пишет она. 

“Критично важно, чтобы Россия освободила украинских моряков и судна, которые она захватила“, - написала Геттемюллер.

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“Мы продолжим работать с Украиной над укреплением безопасности и поддержанием прогресса в оборонных реформах“, - заверила заместитель генсека НАТО.

Напомним, ранее освободить украинских моряков призвало посольство США в Украине.

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Теги: НАТО, моряки, корабли, Муженко, Азов, арест, РФ, Украина
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