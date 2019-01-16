Наезд на девочек в Одесской области: водителя нашли повешенным

Погибшим оказался 46-летний житель села Боково.

Сегодня утром, 16 января, мужчину, вероятно совершившего наезд на несовершеннолетних в селе Боково в Одесской области, обнаружили повешенным.

Об этом сообщает пресс-служба Любашевского отделения полиции в Одесской области.

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“Сегодня утром родственники мужчину, который предположительно совершил наезд на несовершеннолетних, обнаружили повешенным в хозяйственной постройке совместного домовладения“, - говорится в сообщении.

По данным полиции, погибшим оказался 46-летний житель села Боково. По словам родственников, он якобы сообщил им о наезде на девочек и желании покончить жизнь самоубийством.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “самоубийство“.

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Напомним, в Одессе парень оставил две записки и покончил с собой. Одну записку 21-летний самоубийца оставил в письменном виде, другую - в электронном виде прислал другу.