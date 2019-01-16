Под Минздрав принесли похоронные венки

Студенты-медики вышли на бессрочную акцию. Их цель - привлечь внимание к действиям Министерства здравоохранения и его руководителей.

Под здание Министерства здравоохранения Украины студенты Одесского национального медицинского университета принесли похоронные венки. Таким образом они протестуют против реформ и.о. министра Ульяны Супрун и ее заместителей.

Об этом в среду, 16 января, сообщает СтопКор.

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Отмечается, что в Киев на бессрочную акцию протеста приехали 300 студентов, их поддержали представители медицинских ВУЗов из Киева и Одессы, а также активисты общественных организаций Стоп коррупции, Стоп нелегал и Защита простых людей.

“Ведомство во главе с и. о. министра Ульяной Супрун фактически уничтожает ВУЗ. Сначала в учебном заведении начались проверки финансовой деятельности, смена руководства, затем университет захватили рейдеры, ректорат оккупировали так называемые титушки. Между тем, Минздрав, несмотря на закон о высшем образовании и принципы самоуправления в учебных заведениях, начал назначать своих людей выполнять функции ректора. При этом Супрун игнорировала не только законы Украины, но и решение суда, а попытки легитимного руководства в сопровождении государственных исполнителей попасть на рабочее место вообще назвала попыткой рейдерского захвата ВУЗа“, - цитирует СМИ студентов.

Утром у здания министерства выставили охрану из нацгвардейцев.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины ликвидирует Одесский медицинский университет, его объединят с Крымский государственный медицинским университетом имени С.И. Георгиевского.