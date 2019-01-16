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Под Минздрав принесли похоронные венки

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Студенты-медики вышли на бессрочную акцию. Их цель - привлечь внимание к действиям Министерства здравоохранения и его руководителей.
Студенты принесли венки под Минздрав
Студенты принесли венки под Минздрав
stopcor.org

Под здание Министерства здравоохранения Украины студенты Одесского национального медицинского университета принесли похоронные венки. Таким образом они протестуют против реформ и.о. министра Ульяны Супрун и ее заместителей.

Об этом в среду, 16 января, сообщает СтопКор

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Отмечается, что в Киев на бессрочную акцию протеста приехали 300 студентов, их поддержали представители медицинских ВУЗов из Киева и Одессы, а также активисты общественных организаций Стоп коррупции, Стоп нелегал и Защита простых людей.

“Ведомство во главе с и. о. министра Ульяной Супрун фактически уничтожает ВУЗ. Сначала в учебном заведении начались проверки финансовой деятельности, смена руководства, затем университет захватили рейдеры, ректорат оккупировали так называемые титушки. Между тем, Минздрав, несмотря на закон о высшем образовании и принципы самоуправления в учебных заведениях, начал назначать своих людей выполнять функции ректора. При этом Супрун игнорировала не только законы Украины, но и решение суда, а попытки легитимного руководства в сопровождении государственных исполнителей попасть на рабочее место вообще назвала попыткой рейдерского захвата ВУЗа“, - цитирует СМИ студентов.

Утром у здания министерства выставили охрану из нацгвардейцев.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины ликвидирует Одесский медицинский университет, его объединят с Крымский государственный медицинским университетом имени С.И. Георгиевского.

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Теги: Минздрав, протесты, медики, фото, ВУЗ, протест, МОЗ, Супрун, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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vicinq    16.01.2019, 17:49
Оценка:  0
vicinq
Почитатели коррупции будущие горе врачи тьфу на вас па..ы вышли они на деле вы кто за старую систему и за старых уволеных по делу деканов .Радуйтесь что за коррупцию не посадили.Пригрелись клопы ! Нех студентами прикрывать св престун дела. Все знают и нех ломатить головы людям. Борцы они- клоуны
Антибес    16.01.2019, 17:25
Оценка:  -1
Антибес
Лучше бы принесли гроб накрытый американским флагом и написали на транспаранте:"Супрун,тебя ждут дома".
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