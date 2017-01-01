Минздрав ликвидирует Одесский медицинский университет

Ранее экс-ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан со сторонниками фактически захватил это учебное заведение и отказывался выполнять приказы МОЗ.

Чиновники обещают, что оргпроцессы не повлияют на текущий учебный процесс onmedu.edu.ua

Министерство здравоохранения Украины ликвидирует Одесский медицинский университет, его объединят с Крымский государственный медицинским университетом имени С.И. Георгиевского.

Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на министерство.

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“Министерство здравоохранения Украины, похоже, нашло способ одолеть экс-ректора Одесского национального медуниверситета Валерия Запорожана, чьи сторонники фактически захватили это учебное заведение и отказываются выполнять приказы МОЗ. Как только что сообщили в пресс-службе ведомства, ОНМедУ… ликвидируют“, - говорится в сообщении.

На базе ВУЗа будет создан новый - Национальный одесский медицинский университет. В его состав включат Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, часть преподавателей и студентов которого переехала с аннексированного Россией полуострова в Одессу.

Оргпроцессы не повлияют на текущий учебный процесс, отмечают в министерстве.

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"А вот на кадровые вопросы повлияют: как известно, пункт 1 статьи 40 Кодекса законов о труде позволяет собственникам разрывать трудовые договоры в случае ликвидации или реорганизации учреждения", - отмечают журналисты.

Как сообщал Минздрав в ноябре, рейдеры захватили Одесский медуниверситет. Однако, полиция отрицала подобные заявления.

11 декабря стало известно, что судебные исполнители и сотрудники полиции вернули Одесскому медицинскому университету незаконно уволенное руководство.