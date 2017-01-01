Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минздрав ликвидирует Одесский медицинский университет

Комментариев: 0
Ранее экс-ректор Одесского национального медуниверситета Валерий Запорожан со сторонниками фактически захватил это учебное заведение и отказывался выполнять приказы МОЗ.
Чиновники обещают, что оргпроцессы не повлияют на текущий учебный процесс
Чиновники обещают, что оргпроцессы не повлияют на текущий учебный процесс
onmedu.edu.ua

Министерство здравоохранения Украины ликвидирует Одесский медицинский университет, его объединят с Крымский государственный медицинским университетом имени С.И. Георгиевского.

Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на министерство.

Читай также: Выборы главы Института сердца: "Титушки" заняли места в холле

“Министерство здравоохранения Украины, похоже, нашло способ одолеть экс-ректора Одесского национального медуниверситета Валерия Запорожана, чьи сторонники фактически захватили это учебное заведение и отказываются выполнять приказы МОЗ. Как только что сообщили в пресс-службе ведомства, ОНМедУ… ликвидируют“, - говорится в сообщении.  

На базе ВУЗа будет создан новый - Национальный одесский медицинский университет. В его состав включат Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, часть преподавателей и студентов которого переехала с аннексированного Россией полуострова в Одессу. 

Оргпроцессы не повлияют на текущий учебный процесс, отмечают в министерстве.

Читай также: Амосову снова восстановили в должности ректора

"А вот на кадровые вопросы повлияют: как известно, пункт 1 статьи 40 Кодекса законов о труде позволяет собственникам разрывать трудовые договоры в случае ликвидации или реорганизации учреждения", - отмечают журналисты. 

Как сообщал Минздрав в ноябре, рейдеры захватили Одесский медуниверситет. Однако, полиция отрицала подобные заявления.

11 декабря стало известно, что судебные исполнители и сотрудники полиции вернули Одесскому медицинскому университету незаконно уволенное руководство.

Поделись:
Теги: медуниверситет, Одесса, ВУЗ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь