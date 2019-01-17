В Киеве военного ВСУ сбил автомобиль

Автомобиль на полном ходу сбил солдата. Мужчина выжил, но находится в тяжелом состоянии. ДТП произошло в лесу Деснянского района столицы.

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В Киеве на участке дороги, который соединяет Броварской проспект и село Зазимье, водитель Renault сбил военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла вечером 16 января. Столкновение было такой силы, что у автомобиля вырвало правое крыло и зеркало. Пешеход выжил, однако его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

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По информации издания, пострадавшим оказался 33-летний военнослужащий ВСУ. Он мог возвращаться из санатория-профилактория Хвиля, который находится неподалеку.

Также издание утверждает, что водитель изначально отрицал тот факт, что за рулем был он. К тому же патрульные усомнились в том, что после наезда водитель остановился и не перемещал машину.