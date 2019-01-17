Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве военного ВСУ сбил автомобиль

Комментариев: 0
Автомобиль на полном ходу сбил солдата. Мужчина выжил, но находится в тяжелом состоянии. ДТП произошло в лесу Деснянского района столицы.
ДТП в Деснянском районе столицы
ДТП в Деснянском районе столицы
kiev.informator.ua

Читай также: На Харьковщине поезд не успел затормозить и сбил женщину насмерть

В Киеве на участке дороги, который соединяет Броварской проспект и село Зазимье, водитель Renault сбил военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла вечером 16 января. Столкновение было такой силы, что у автомобиля вырвало правое крыло и зеркало. Пешеход выжил, однако его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Читай также: В Киеве такси попало в ДТП

По информации издания, пострадавшим оказался 33-летний военнослужащий ВСУ. Он мог возвращаться из санатория-профилактория Хвиля, который находится неподалеку.

Также издание утверждает, что водитель изначально отрицал тот факт, что за рулем был он. К тому же патрульные усомнились в том, что после наезда водитель остановился и не перемещал машину. 

Читай также: Столкновение автобуса с фурой в РФ попало на видео

Ранее сообщалось, что в Одесской области водитель сбил двух детей и повесился. После наезда водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль. А утром его обнаружили повешенным.

Поделись:
Теги: Киев, ДТП, авария, военный, солдат, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь