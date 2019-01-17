Суд отменил мораторий на русскоязычный продукт на Львовщине

Соответствующее решение было вынесено по иску людей Медведчука .

Читай также: В Запорожье не смогли лишить русский язык статуса регионального

Львовский окружной административный суд в лице судьи Зиновия Гавдика отменил решение Львовского облсовета №745 от 18 сентября 2018 о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области.

С таким иском в суд обратились ОО Всеукраинское общественное движение Украинский выбор - право народа , Сергей Иванов-Малявин и Роман Лихачев.

“Мораторий на русскоязычный культурный продукт (скандальное решение сессии Львовского облсовета N745 от 18 сентября 2018) отменены. По моему иску. Решение Львовского административного суда. Спасибо здравому смыслу в лице судьи З.Гавдика“, - написал Сергей Иванов-Малявин 16 января в Фейсбуке.

Читай также: Депутаты в Ивано-Франковске проголосовали за запрет на книги и музыку из РФ

Председатель Львовского облсовета Александр Ганущин в комментарии IA ZIK сообщил, что пока не знаком с этим решением суда, но Львовский облсовет однозначно будет подавать апелляцию на такое решение суда первой инстанции.

“Очевидно, суд неправильно воспринял решение Львовского облсовета“, - прокомментировал Ганущин.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Львовский облсовет утвердил тотальный запрет русскоязычной культуры.