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ГПУ закончила расследовать дело Арбузова о растрате 220 млн

Комментариев: 1
После ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд.
Расследование по делу Арбузова завершено
Расследование по делу Арбузова завершено
kmu.gov.ua

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Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил досудебное расследование дела экс-главы НБУ Сергея Арбузова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Арбузову инкриминируется злоупотребление своим служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на сумму 220 млн грн, напомнил также Луценко.

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“После ознакомления с материалами уголовного производства дело будет передано в суд“, - заверил генпрокурор.

Производство было открыто по части 5 статьи 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо больших размерах или организованной группой.

Санкция по этому преступлению - 7-12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет и конфискацией имущества. Речь идет о растрате 220 млн гр госсредств для телеканала БТБ.

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Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ вызвала на допрос Сергея Арбузова, который, предположительно, скрывается на территории России. Ранее в ГПУ также объявили подозрение в госизмене в пользу РФ экс-министру обороны Дмитрию Саламатину.

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Теги: Арбузов, суд, дело, растрата, ГПУ, Луценко
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Комментариев (1)
*******    17.01.2019, 12:05
Оценка:  0
*******
Вот готов поспорить, что наш самый гуманный суд прикроет Арбузова...….
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