Шухевича увезли в центр кардиологии - СМИ

Нардепу, очевидно, необходимо проверить сердце.

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Нардепу от Радикальной партии Олега Ляшко Юрия Шухевича будут проверять сердце. Об этом сообщает УНН.

Депутата, которому сегодня стало плохо в здании ВР, доставили в Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава, более известный как центр Емца, сообщили агенству источники в больнице.

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Очевидно, 85-летнему депутату необходимо проверить сердце. Напомним, ранее сообщалось, что Юрия Шухевича увезли из парламента на “скорой“. При этом он смог на своих ногах при помощи медиков добраться до машины.

Юрий Шухевич, как известно, является родным сыном одного из лидеров ОУН Романа Шухевича. Сам он возглявляет организацию УНА-УНСО.