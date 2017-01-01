Юрфирма в США заплатит $4,6 млн из-за отчета Януковичу о работе Тимошенко
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Известная американская юридическая компания выплатит правительству США 4,6 млн долларов, полученные ею за работу в Украине во времена президентсва Виктора Януковича. Об этом пишет DW.
В четверг фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP достигла в соглашения с Минюстом США, признав, что для такой работы она должна была зарегистрироваться “иностранным агентом“.
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Огромную сумму, названную выше, юридическая компания получила за отчет, составленный в 2012 году. Этот документ критическим образом оценивал работу Юлии Тимошенко на посту премьер-министра.
Отчет был подготовлен по заказу политического консультанта Пола Манафорта, который в то время работал на Виктора Януковича. Именно этот документ на 187 страниц правительство экс-президента использовало для оправдания перед ЕСПЧ досудебного содержания под стражей Юлии Тимошенко.
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По данным издания, большая часть суммы в 4,6 млн долларов была перечислена фирме с банковского счета на Кипре, контролируемого Манафортом. Средства были предоставлены украинским бизнесменом, чьи имя не разглашается. Однако, по официальным данным, он заплатил фирме только 12 тысяч долларов.
Соглашением с Минюстом Skadden закрыла для себя вопрос претензий со стороны правительства США и пообещала, что подобное не повторится.
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Напомним, ранее сообщалось, что Пол Манафорт в своих показаниях вспомнил, что обсуждал с разведчиком РФ "мирный план" по Украине.