Правовой комитет рекомендовал Раде закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО

Комитет ВР по вопросам правовой политики поддержал инициативу президента Петра Порошенко.

Рада может заняться вопросом курса на ЕС и НАТО в феврале EPA/UPG

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Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект о закреплении курса на вступление в НАТО и ЕС в Конституции. Об этом сообщила пресс-служба “Солидарности“.

Законопроект о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО зарегистрирован в парламенте под номером 9037, уточнил замглавы комитета Василий Яницкий.

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“Комитет решил рекомендовать ВР принять в целом президентскую инициативу по стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в НАТО“, - сообщил нардеп от БПП.

Уже в феврале парламент сможет проголосовать за изменения в Конституцию, подчеркнул парламентарий.

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“Вступление Украины в ЕС и в НАТО является частью стратегии деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России“, - добавил Яницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду закрепить в Конституции стратегический курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.