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Правовой комитет рекомендовал Раде закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО

Комментариев: 9
Комитет ВР по вопросам правовой политики поддержал инициативу президента Петра Порошенко.
Рада может заняться вопросом курса на ЕС и НАТО в феврале
Рада может заняться вопросом курса на ЕС и НАТО в феврале
EPA/UPG

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Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект о закреплении курса на вступление в НАТО и ЕС в Конституции. Об этом сообщила пресс-служба “Солидарности“.

Законопроект о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО зарегистрирован в парламенте под номером 9037, уточнил замглавы комитета Василий Яницкий.

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“Комитет решил рекомендовать ВР принять в целом президентскую инициативу по стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и в НАТО“, - сообщил нардеп от БПП. 

Уже в феврале парламент сможет проголосовать за изменения в Конституцию, подчеркнул парламентарий.

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“Вступление Украины в ЕС и в НАТО является частью стратегии деколонизации и выхода нашего государства из сферы влияния России“, - добавил Яницкий.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду закрепить в Конституции стратегический курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО.

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Теги: Порошенко, НАТО, ЕС, Солидарность, комитет, Рада, Конституция
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Комментариев (9)
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alex-zol    18.01.2019, 14:28
Оценка:  0
alex-zol
комитет пиDорасов и бездельников
МСергей    18.01.2019, 14:06
Оценка:  +2
МСергей
Самодеятельность хороша в театральном кружке. А глава государства может провести референдум, чтобы осуществить народное волеизъявление.
Ехидный    18.01.2019, 14:43
Оценка:  0
Ехидный
Думаешь, вы, ваторлылые, наберете большинство?
Boxerogos    18.01.2019, 13:45
Оценка:  +1
Boxerogos
А я,в лице украинского народа,рекомендую Пuдорошенко и его подельникам держать курс на кладбища и крематории.
Gidnyk    18.01.2019, 14:04
Оценка:  +2
Gidnyk
Так они туда курс и держат. Только до своей конечной остановки, они еще туда народу отправят немеряно.
CasperW    18.01.2019, 14:07
Оценка:  -2
CasperW
ты же не украинец, как ты можешь говорить за украинский народ?
Boxerogos    18.01.2019, 14:11
Оценка:  0
Boxerogos
Я являюсь гражданином Украины,постоянно проживающим в Украине.Этого достаточно.
CasperW    18.01.2019, 14:33
Оценка:  +1
CasperW
этого достаточно разве что для того, чтобы ты говорил за себя. А не за народ, тем более, что большая часть народа тебя не поддерживает
Ехидный    18.01.2019, 14:41
Оценка:  0
Ехидный
Ботоксный рогоносец, может, ты и живешь в Украине, что сомнительно, но ты не гражданин Украины, а путлеровская подстилка, ватная шестерка и никто тебя не спрашивает.
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