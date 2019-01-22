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"Кармелита" и "Зачарованные": Молдаванин пытался ввезти из РФ 134 книги

Комментариев: 2
Иностранец спрятал незаконную печатную продукцию в нише для багажа.
Иностранец пытался ввезти в Украину контрабандные книги
Иностранец пытался ввезти в Украину контрабандные книги
dpsu.gov.ua

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44-летний гражданин Молдовы пытался незаконно ввезти в Украину книги из Москвы на продажу. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Молдаванин спрятал книги из Москвы в нише для багажа
Молдаванин спрятал книги из Москвы в нише для багажа
dpsu.gov.ua

Печатную продукцию, скрытую от контроля, обнаружили в понедельник пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками ГФС.

Иностранец вез поездом контрабандную литературу
Иностранец вез поездом контрабандную литературу
dpsu.gov.ua

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“В пункт контроля Хутор - Михайловский“ на въезд в Украину прибыл поезд “Москва-Кишинев“. Во время осмотра одного из вагонов правоохранители обнаружили в нише для багажа 134 книги“, - говорится в сообщении. 

Среди ввозимой литературы были как детские, так и взрослые книги
Среди ввозимой литературы были как детские, так и взрослые книги
dpsu.gov.ua

Товар скрыл от погранично-таможенного контроля гражданин Молдовы 1974 года, отметили в ведомстве.

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Среди изъятых книг, судя по фото ведомства, были “Зачарованные“, “Чунга-Чанга“, “Дронго“, “Кармелита“ и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Молдовы пытался ввезти из РФ в Украину 48 кг контрабандной красной икры.

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Теги: книги, РФ, Украина, запрет, ввоз, контрабанда, ГПСУ
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Комментариев (2)
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    22.01.2019, 11:54
Оценка:  0
ВОТ ЗЛЫДЕНЬ !!!
Зорян_и_Шкиряк    22.01.2019, 11:48
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
А чем эти книжки не законны? Что В "Чунга-Чанга" угрожает безопасности Украины? )))
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