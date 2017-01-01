СБУ накрыла международный канал поставки психотропных в Украину

Мужчину задержали с партией наркотиков в пакетах из-под кофе стоимостью примерно в 3 млн грн.

СБУ изъяла более 8000 пакетов с таблетками МДМА ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ разоблачили и блокировали функционирование международного канала контрабанды в Украину психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили оперативники, житель Северодонецка лично ввозил контрабандой из Европы психотропные вещества МДМА, которые сбывал в Харьковской области наркодилерам большими партиями.

Всего украинец перевозил партию наркотика на сумму в 3 млн грн ssu.gov.ua

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Правоохранители зафиксировали факт сбыта таблеток психотропа МДМА на сумму в 9000 евро. Мужчина был задержан в пункте пропуска “Ягодин“ Волынской области при попытке ввезти в Украину очередную крупную партию психотропных.

Житель Северодонецка спрятал таблетки в упаковки из-под кофе ssu.gov.ua

“У него было изъято 6000 таблеток МДМА, скрытых в пакетах с кофе. Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли из незаконного оборота 8,5 тысяч таблеток МДМА весом более 2,6 кг“, - говорится в сообщении.

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Стоимость этих таблеток по ценам “черного рынка“ достигает 3 млн грн.Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статьям 307 (санкция - 4-8 лет тюрьмы без отягчающих обстоятельств) и 305 УК (грозит 5-8 годами за решеткой).

Напомним, ранее сообщалось, что сумская полиция разоблачила канал сбыта наркотиков “ворам в законе“.