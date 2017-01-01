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В Ужгороде обыскивают дом депутата

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Обыскиваются помещения, которые принадлежат депутату Ужгородского городского совета Ивану Волошину.
Обыски у депутата
Обыски у депутата
zakarpattya.net.ua

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В областном центре Закарпатья правоохранители из Киева пришли с обыском в дом, расположенный по адресу Набережная Независимости, 1. Речь идет об обыске в помещениях, принадлежащих депутату Ужгородского городского совета Ивану Волошину.

Об этом в среду 23 января, пишет Закарпаття онлайн.

Следственно-оперативные действия также проводились одновременно в велнес-отеле Унгварский, ТЦ Корона и в доме начальника отдела обеспечения представительства в суде прокуратуры Закарпатской области Андрея Малинича.

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По данным СМИ, последние месяцы Волошин, по которому открыт ряд уголовных производств, скрывается от украинского правосудия в Майами.

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Накануне проводились обыски в мэрии Днепра. В прокуратуре не стали называть отдел горсовета, где проходят обыски. Там пообещали обнародовать информацию после проведения определенных следственных действий.

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Теги: видео, фото, депутат, обыск, Ужгород, обыски
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Источник: korrespondent.net

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