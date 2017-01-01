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Адвокаты Януковича подадут апелляции: "Суд не учел наши материалы"

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Защитники экс-президента также обвиняют суд в том, что он сделал невозможным допрос подавляющего большинства свидетелей.
Адвокаты Януковича считают, что суд не учел все их аргументы
Адвокаты Януковича считают, что суд не учел все их аргументы
EPA/UPG

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Защита экс-президента Виктора Януковича будет подавать апелляцию на приговор своему клиенту. Об этом заявил адвокат Александр Горошинский, передает УНН.

“Суд не принял во внимание и фактически сделал невозможным допрос подавляющего количества свидетелей защиты“, - подчеркнул он. 

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“Суд отверг очень большое количество материалов защиты. Напомню, материалы стороны обвинения насчитывают около 30 томов. Более 50 томов - материалы стороны защиты“, - сказал адвокат. Суд вынес приговор в условиях давления со стороны нынешнего руководства Украины, уверен Горошинский.

“Безусловно, мы, сторона защиты, будем обращаться с апелляционными жалобами в пределах приговора, который озвучен не в пользу нашего клиента. Надеюсь, что мы сможем достичь истины по делу“, - сказал адвокат.

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Напомним, ранее Оболонский райсуд Киева огласил приговор по делу о госизмене Виктора Януковича. Экс-президента приговорили к 13 годам тюремного заключения.

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Теги: Янукович, приговор, защита, адвокаты, апелляция, госизмена
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