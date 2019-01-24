Янукович - на реабилитации, а его адвокаты принесли в суд баннер о сдаче Крыма

Экс-президент перенес операцию и не получил официального уведомления о том, что сегодня ему огласят приговор.

У Януковича и его адвокатов нет прямой связи EPA/UPG

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Экс-президент Виктор Янукович, которого суд уже признал виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны, сейчас находится на реабилитации. Об этом заявил его адвокат Александр Горшинский, передает "112 Украина".

До этого политик перенес операцию, связанную с полученной ранее травмой. Януковича не проинформировали о сегодняшнем заседании, отметил адвокат.

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"Виктор Янукович перенес оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации. Это вся информация, которой я владею. У меня прямой связи с Виктором Януковичем нет", - говорит Горошинский.

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"На сегодня мы не смогли сообщить о рассмотрении данного производства. Суд фактически за день назначил дело к рассмотрению, чтобы стороны не смогли сориентироваться, чтобы наш клиент не имел возможности принять участия", - подчеркнул адвокат.

"Вчера защите, мне и Александру Байдику, сообщили по телефону, что на сегодня назвачено судебное заседание. Суд должен заранее сообщать всем участникам процесса обо всех стадиях производства", - отметил Горошинский.

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Суд сделал это специально, подчеркнул он, но защитники все же приехали. "Мы прибыли даже с определенным материалом", - заявил адвокат и пояснил, что он и его коллега привезли флаг Украины и инфографику с лицами, "виновными в сдаче Крыма". Таковыми защитники считают тех чиновников, кто последовательно приказывал "опустить флаг и сдать Крым".

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Адвокаты также обратились в суд с заявлением о надлежащем сообщении клиенту о рассмотрении вопроса.

Напомним, ранее Оболонский райсуд Киева во время оглашения приговора признал Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.