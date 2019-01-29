Перед визитом европейцев РФ стала пропускать больше кораблей в Мариуполь
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За несколько дней до визита министров иностранных дел Чехии и Дании Томаша Петршичека и Андреса Самуэльсена Россия стала пропускать больше суден через Керченский пролив в Мариуполь. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в Facebook.
По его мнению, россияне боятся обсуждения из действий со стороны европейских партнеров Украины, как и давления со стороны ЕС.
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“Именно за последние 5-6 дней они сознательно начали пропускать больше. Именно так работают эти визиты и именно так эти визиты будут работать в будущем“, - уверен министр иностранных дел.
Напомним, ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании сегодня находятся с визитом в Мариуполе.