Матиос хочет проверить всех украинцев на предмет сотрудничества с "ЛДНР"

Сепаратистов среди украинцев будут выявлять с помощью программы похожей на полиграф.

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос полагает, что всех украинцев нужно проверить на специальном полиграфе, чтобы узнать, не сотрудничают ли они с оккупационными властями на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире канала 112 Украина.

По его словам, проблема “отсеять“ людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги“ сейчас стоит достаточно остро. Матиос утверждает, что решение уже найдено - это специальная программа по типу полиграфа, которую разработали в Одессе.

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“Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ - говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека“, - сказал главный военный прокурор.

Матиос уверен, что "пройти полиграф" придется всем украинцам, "потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины".

Как сообщалось в июле 2018, Матиос рассказал, как вывозят оружие с Донбасса.