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Матиос хочет проверить всех украинцев на предмет сотрудничества с "ЛДНР"

Комментариев: 9
Сепаратистов среди украинцев будут выявлять с помощью программы похожей на полиграф.
Компьютер поможет найти сепаратистов и шпионов
Компьютер поможет найти сепаратистов и шпионов
Скриншот из видео

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос полагает, что всех украинцев нужно проверить на специальном полиграфе, чтобы узнать, не сотрудничают ли они с оккупационными властями на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире канала 112 Украина.

По его словам, проблема “отсеять“ людей, которые вынужденно живут в режиме оккупации от тех, кто вынужденно работает учителем в школе, и тех, кто сознательно организует фейковые выборы и собирает налоги“ сейчас стоит достаточно остро. Матиос утверждает, что решение уже найдено - это специальная программа по типу полиграфа, которую разработали в Одессе.

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“Открою сегодня большую тайну для всего государства. Сейчас в Одессе на базе одного достаточно мощного интеллектуально-научного центра разработана программа по принципу прохождения полиграфа на компьютере любым сознательным человеком, который по определенному алгоритму реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ - говорит искренне или не искренне. Для этого нужен компьютер и полчаса на одного человека“, - сказал главный военный прокурор.

Матиос уверен, что "пройти полиграф" придется всем украинцам, "потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины". 

Как сообщалось в июле 2018, Матиос рассказал, как вывозят оружие с Донбасса.

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Теги: "ЛНР", "ДНР", Матиос, сепаратизм
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Комментариев (10)
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Letohradek    30.01.2019, 11:16
Оценка:  -1
Letohradek
Абсолютно правильное решение! Ссученных гнид надо вокализировать от здорового украинского общества! А на данном форума много работы для СБУ, все скоты ватоголовые обозначились в комментариях!
    30.01.2019, 11:01
Оценка:  0
А КОГО ВЫЧИСЛЯТ , ТО В ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ. ОТПРАВЯТ ?
НОРМАЛЬНО ДЛЯ ЦЭУРОПЫ , ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО В ГЕРМАНИИ ...
Letohradek    30.01.2019, 11:12
Оценка:  -1
Letohradek
А кого идентифицируют, как сепара, вручат чемодан! ... Дальше знаешь ..
    30.01.2019, 11:20
Оценка:  0
ВОТ ЭТО ДЕЛО , ВСЁ ПРАВИЛЬНО !
ТАК ЛЕГЧЕ БУДЕТ ТЕРРИТОРИЮ ДЕЛИТЬ .
КТО НА ЗАПАД УЕХАЛ , КТО НА ВОСТОК , ХАТА ПУСТАЯ , ХОЗЯЕВ НЭМА , ЗАХОДИ ДА БЕРИ ЧТО ХОЧЕШЬ ! )))
ipkiev    30.01.2019, 10:50
Оценка:  +4
ipkiev
Пусть себя сначала проверит,все они предатели ..........всё что можно сдали и сдают..........
atos    30.01.2019, 10:50
Оценка:  +3
atos
Селёдка Матиос скоро проверит своё умение быстро бегать на большие дистанции, проверятель еппанный, а питорасов которые дороги не делают и деньги разворовывают, это существо не хочет проверить? Кругом одни окопы и это в столице.
Антибес    30.01.2019, 10:46
Оценка:  +4
Антибес
Здравствуй,1937-й год!Жыты по-новому!)))))
Ortrun    30.01.2019, 10:32
Оценка:  +9
Ortrun
"Охота на ведьм" начинается?
BGO_777    30.01.2019, 10:15
Оценка:  +11
BGO_777
Недолюстрированного Матиоса и его подчинённых надо в первую очередь проверить на сотрудничество и коррупцию!
atos    30.01.2019, 10:52
Оценка:  +2
atos
Его и не только его нужно проверить, на предмет наличия совести, коей у данного существа нет и никогда не было. Обсоски БПЕэшные.
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