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Дело Савченко передали в суд на Донбассе - сестра

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Дело арестованной по подозрению в попытке свержения государственной власти Надежды Савченко передано в Славянский суд Донецкой области.
Вера Савченко заявила о перенаправлении в Славянский суд дела в отношении сестры
Вера Савченко заявила о перенаправлении в Славянский суд дела в отношении сестры
facebook.com/zenoviy.romaniv.1

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Уголовное производство в отношении внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая сейчас находится под арестом в СИЗО по подозрению в попытке свержения государственной власти, передано в Славянский суд Донецкой области.

Об этом в среду, 30 января, сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook.

“Как я и подозревала, чекисты бросили дело Надежды в Славянский суд, и теперь разрешение на свидание, и нотариусу в том числе, нужно брать только у “славянского судьи““, - написала она в соцсети.

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Напомним, внефракционного народного депутата Украины Надежду Савченко, которая в настоящее время находится под арестом в СИЗО по подозрению в попытке свержения государственной власти, выдвинули кандидатом в президенты Украины на съезде ее партии “Общественно-политическая платформа Надежды Савченко“.

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Теги: суд, уголовное дело, Донецкая область, Славянск, дело, Савченко, уголовное производство
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Источник: korrespondent.net

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