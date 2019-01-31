Россия выселила из Крыма больше 1000 украинцев

Адвокаты собираются пожаловаться на выдворение с полуострова украинских строителей в Международный уголовный суд.

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РФ выдворила с территории оккупированного Крыма более 1000 украинцев. Об этом заявил юрист Виталий Набухотный, который занимается делами о незаконном выселении граждан Украины из Крыма, передает РБК-Украина.

Всего с полуострова выдворили 2425 человек, более тысячи из них - граждане Украины, отметил он. “Распространенными “нарушениями“ было отсутствие документов российского образца, а также патента на проведение определенного вида работ“, - говорит Набухотный.

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“Более 1000 человек - граждане Украины, которых Россия выдворила из Крыма“, - отметил он. Юрист подчеркнул, что по одну из таких дел адвокаты пойдут в Международный уголовный суд. “Наше представление касается коллективного выдворения 23 граждан Украины, которые поехали в Крым на строительные работы“, - рассказал Набухотный.

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22 января 2018 украинцам составили административные протоколы о том, что они должны покинуть территорию РФ. “Они не выполнили решение суда, на следующий день представители “полиции Евпатории“ задержали их и принудительно выдворили“, - говорит юрист.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный суд Украины утвердил решение Гааги по активам в Крыму.