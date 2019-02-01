ГПУ объявила подозрение СК РФ за приговоры Ярошу и Яценюку

Даже российский суд считает приводимые следователями комитета доказательства недопустимыми.

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ГПУ объявила подозрения четырем следователям РФ, которые принимали незаконные решения. Об этом сообщил прокурор Александр Новиков, передает “Прямой“.

По словам Новикова, ГПУ уже составила письмо о подозрении в совершении преступления следственным комитетом РФ. Прокурор подчеркнул, что доказательства, которые использует СК, не являются содержательными настолько, что их не признает даже суд РФ.

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Прокурор уточнил, что речь идет о намерении следственного комитета объявить пожизненного заключение четырем гражданам Украины - Дмитрию Корчинскому, Игорю Мазуру, Дмитрию Ярошу и Арсению Яценюку.

“Обвинение указанных лиц основывалось на материалах, которые по законодательству самой России были недопустимыми и не могут быть положены в основу обвинения“, - подчеркнул Новиков.

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“На момент подписания следователем указанных подозрений даже приговором суда РФ было установлено, что данные доказательства являются недопустимыми“, - отметил он.

Следователя, который вел данное дело, зовут Артур Нейманов. В 2018 году ГПУ уже объявила подозрение прокурору Наталье Поклонской, которая вела дела Олега Сенцова и Александра Кольченко. Кроме того, было объявлено подозрение замглавы киевского “райсуда“ Севастополя Диденко.

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Кроме того, ГПУ объявила подозрение старшему следователю ФСБ из-за дела политзаключенного Павла Гриба. ГПУ доставит сообщения о подозрении в РФ, после этого за дело возьмется Интерпол. Максимальное наказание, которого хочет добиться ГПУ - 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в РФ возбудили дело в отношении следователя СБУ по делу Кирилла Вышинского.