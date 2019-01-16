Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ завела уголовные дела за поджог авто и нападение на дипломата в Киеве

Комментариев: 3
Следственный Комитет РФ пытается установить личности причастных к нападению на Константина Воробьева и поджогу авто сотрудника посольства.
СК РФ расследует нападение на главу Россотрудничества и поджог авто дипломата
СК РФ расследует нападение на главу Россотрудничества и поджог авто дипломата
Сергій Мазур/Facebook

Читай также: СМИ: В Киеве сгорело авто на российских дипномерах

Главное следственное управление СК РФ возбудило два уголовных дела по фактам нападений на посольство России в Киеве в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета РФ.

В результате этих нападений пострадало имущество посольства и был причинен вред дипломатическому работнику, отметило ведомство. 

“Принятие этих процессуальных решений по прошествии длительного времени связано с необходимостью получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений“, - пояснила пресс-служба.

Читай также: В Киеве задержали 29 человек, которые хотели напасть на посольство

“26 ноября 2018 года в Киеве неустановленные лица совершили нападение на служебный транспорт сотрудника посольства РФ. Автомобиль был облит ими легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожжен“, - напомнили в СК. 

“Очевидно, что нападавшие были осведомлены о принадлежности подожженного ими автомобиля российскому загранучреждению, которое эксплуатируется лицом, пользующимся международной защитой и иммунитетами“, - подчеркивается в сообщении. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 360 УК РФ. 

Читай также: В Киеве посольство РФ пытались поджечь коктейлями Молотова

Кроме того, еще одно дело было заведено по части 2 статьи 360 УК РФ - за нападение на директора Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева на улице Братской в мае 2018 года. По совместительству Воробьев является советников посольства РФ в Украине.

“В лицо ему плеснули едкую трудносмываемую жидкость, высказали оскорбления и угрозы физической расправы, а также требования покинуть территорию Украины“, - отмечает СК.  

Читай также: В Киеве главу Россотрудничества облили зеленкой

Мотивом этого преступления было желание нападавших осложнить международные отношения между Украиной и Россией, считает следствие.

“В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих нападений и лиц, к ним причастных“, - добавило ведомство

Напомним, ранее в ФСБ заявили о поимке в оккупированном Крыму “агента СБУ“, который собирал информацию для украинской спецслужбы.

Поделись:
Теги: РФ, СК РФ, уголовное дело, посольство, нападение, поджог, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Григорич    16.01.2019, 17:15
Оценка:  0
Григорич
ну понятно,, на фронт идти ссыкотно, а вот мужичка российского можно подловить и облить зеленкой ))) все ж таки трохэ но пэрэмога )))
nelci    16.01.2019, 16:50
Оценка:  +4
nelci
Странно, что уголовное дело расследуют в РФ, а не в Киеве?
farfalle    16.01.2019, 17:07
Оценка:  0
farfalle
В Киеве бесполезно. Активисты Авакова делают, что хотят. Громят суды и банки, избивают прохожих.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь