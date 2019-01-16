РФ завела уголовные дела за поджог авто и нападение на дипломата в Киеве

Следственный Комитет РФ пытается установить личности причастных к нападению на Константина Воробьева и поджогу авто сотрудника посольства.

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Главное следственное управление СК РФ возбудило два уголовных дела по фактам нападений на посольство России в Киеве в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета РФ.

В результате этих нападений пострадало имущество посольства и был причинен вред дипломатическому работнику, отметило ведомство.

“Принятие этих процессуальных решений по прошествии длительного времени связано с необходимостью получения значимой для следствия информации и сбора дополнительных сведений“, - пояснила пресс-служба.

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“26 ноября 2018 года в Киеве неустановленные лица совершили нападение на служебный транспорт сотрудника посольства РФ. Автомобиль был облит ими легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожжен“, - напомнили в СК.

“Очевидно, что нападавшие были осведомлены о принадлежности подожженного ими автомобиля российскому загранучреждению, которое эксплуатируется лицом, пользующимся международной защитой и иммунитетами“, - подчеркивается в сообщении. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 360 УК РФ.

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Кроме того, еще одно дело было заведено по части 2 статьи 360 УК РФ - за нападение на директора Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева на улице Братской в мае 2018 года. По совместительству Воробьев является советников посольства РФ в Украине.

“В лицо ему плеснули едкую трудносмываемую жидкость, высказали оскорбления и угрозы физической расправы, а также требования покинуть территорию Украины“, - отмечает СК.

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Мотивом этого преступления было желание нападавших осложнить международные отношения между Украиной и Россией, считает следствие.

“В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих нападений и лиц, к ним причастных“, - добавило ведомство

Напомним, ранее в ФСБ заявили о поимке в оккупированном Крыму “агента СБУ“, который собирал информацию для украинской спецслужбы.