Епифания интронизировали: Филарет отсутствовал из-за плохого самочувствия

На церемонию приехали представители УГКЦ, католической церкви, протестантских церквей и президент Петр Порошенко.

На весь экран Свернуть

Читай также: Епифаний сообщил, кто приедет на его интронизацию

В Софийском соборе Киева закончилась интронизация предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Торжественная литургия началась в 9:00. Об этом сообщают Украинские Новости.

Церемонию вхождения на престол митрополита Епифания провели представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил, экс-предстоятель УАПЦ митрополит Макарий и митрополит Винницкий Симеон.

Читай также: Кипрский архиепископ ждет Епифания в гости и готов сотрудничать

В церемонии приняли участие предстоятели Украинских православных церквей Канады и США. На литургии присутствовали президент Петр Порошенко, первый вице-премьер Степан Кубив и вице-премьер Георгий Зубко.

Кроме того, прибыли предстоятель УГКЦ патриарх Святослав (Шевчук), предстоятели Римско-католической церкви, протестантских церквей.

Читай также: ПЦУ готова к реформам - Епифаний

Почетный патриарх ПЦУ Филарет, несмотря на планы принять участие в интронизации, не присутствовал по состоянию здоровья и прислал свое приветствие Епифанию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Святой Софии началась интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания.