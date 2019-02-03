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Епифания интронизировали: Филарет отсутствовал из-за плохого самочувствия

Комментариев: 2
На церемонию приехали представители УГКЦ, католической церкви, протестантских церквей и президент Петр Порошенко.
Епифания интронизировали: Филарет отсутствовал из-за плохого самочувствия
© ukrinform.ru
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  • Епифания официально возвели на церковный престол
  • Интронизация Епифания прошла в соборе Святой Софии
  • Вход в собор был ограничен, интронизацию транслировали онлайн
  • На церемонии присутствовали представители греко-католиков, католиков и протестантов
  • На церемонию прибыл президент Петр Порошенко, а вот Филарет не смог приехать по состоянию здоровья
  • Предстоятеля ПЦУ официально интронизировали в Святой Софии
  • Интронизацию провели представитель Константинополя, бывший предстоятель УАПЦ и митрополит Симеон
  • Интронизацию Епифания провели в день его 40-летия
  • Интронизация предстоятеля ПЦУ совпала с его днем рождения
  • В Святой Софии провели церемонию интронизации митрополита Епифания
  • Митрополит Епифаний теперь официально возведен на престол ПЦУ
  • На церемонии интронизации присутствовали политики и представители других церквей
  • Епифаний прошел торжественную церемонию интронизации
Епифания интронизировали: Филарет отсутствовал из-за плохого самочувствия
Епифания официально возвели на церковный престол
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В Софийском соборе Киева закончилась интронизация предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Торжественная литургия началась в 9:00. Об этом сообщают Украинские Новости.

Церемонию вхождения на престол митрополита Епифания провели представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил, экс-предстоятель УАПЦ митрополит Макарий и митрополит Винницкий Симеон.

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В церемонии приняли участие предстоятели Украинских православных церквей Канады и США. На литургии присутствовали президент Петр Порошенко, первый вице-премьер Степан Кубив и вице-премьер Георгий Зубко.

Кроме того, прибыли предстоятель УГКЦ патриарх Святослав (Шевчук), предстоятели Римско-католической церкви, протестантских церквей.

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Почетный патриарх ПЦУ Филарет, несмотря на планы принять участие в интронизации, не присутствовал по состоянию здоровья и прислал свое приветствие Епифанию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Святой Софии началась интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания.

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Теги: Епифаний, интронизация, ПЦУ, София киевская, Киев, Филарет
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Комментариев (2)
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Rangol    03.02.2019, 11:43
Оценка:  +4
Rangol
Кто то поверил, что Филарет отсутствовал по болезни? Знает, что они оба самозванцы, а на него еще и х... возложили и выбросили как использованный презерватив
Владимир01    03.02.2019, 11:42
Оценка:  +4
Владимир01
Даже Филарету стало плохо от осознания содеянного.
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