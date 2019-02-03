Епифания интронизировали: Филарет отсутствовал из-за плохого самочувствия
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В Софийском соборе Киева закончилась интронизация предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Торжественная литургия началась в 9:00. Об этом сообщают Украинские Новости.
Церемонию вхождения на престол митрополита Епифания провели представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил, экс-предстоятель УАПЦ митрополит Макарий и митрополит Винницкий Симеон.
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В церемонии приняли участие предстоятели Украинских православных церквей Канады и США. На литургии присутствовали президент Петр Порошенко, первый вице-премьер Степан Кубив и вице-премьер Георгий Зубко.
Кроме того, прибыли предстоятель УГКЦ патриарх Святослав (Шевчук), предстоятели Римско-католической церкви, протестантских церквей.
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Почетный патриарх ПЦУ Филарет, несмотря на планы принять участие в интронизации, не присутствовал по состоянию здоровья и прислал свое приветствие Епифанию.
Напомним, ранее сообщалось, что в Святой Софии началась интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания.