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В Одессе экскаватором снесли МАФ: Чуть не погиб охранник

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Перед тем, как пустить в ход свою технику, рабочие попытались уничтожить камеры видеонаблюдения.
В Одессе экскаватором снесли МАФ: Чуть не погиб охранник
© dumskaya.net
Фото 1/6
  • С документами у предпринимателя все в порядке
  • С документами у предпринимателя все в порядке
  • С документами у предпринимателя все в порядке
  • С документами у предпринимателя все в порядке
  • С документами у предпринимателя все в порядке
  • С документами у предпринимателя все в порядке
В Одессе экскаватором снесли МАФ: Чуть не погиб охранник
С документами у предпринимателя все в порядке
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В Одессе на площади Деревянко в 5:00 возле Дома мебели сегодня утром при помощи экскаватора неизвестные разрушили помещение бара.

Об этом сообщает Думская.

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"При этом чуть не погиб охранник, находившийся в это время внутри. Хозяйка заведения Ирина Воробей обратилась по поводу случившегося в полицию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители приехали и составили протокол, пообещав, что инцидент будет должным образом расследован.

Ирина уверена, что за сносом стоят владельцы новых торговых павильонов, недавно появившихся по соседству. По словам женщины, с документами у нее все в порядке, вот и пришлось хозяевам рынка действовать редерскими методами.

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"Я построила этот бар еще 23 года назад — в 1996 году. В сентябре 2017 года, когда начинали ставить новые павильоны, мне предложили место под мой бар, но не там, где мы сейчас находимся, а черт знает где, с другой стороны рынка. Конечно, я не согласилась. С документами у меня все хорошо, поэтому эти бандиты пригнали экскаватор", — рассказывает предприниматель.

Местное издание связалось с городским управлением торговли - "там сообщили, что ничего не знают о случившемся".

Интересно, что перед тем, как пустить в ход свою технику, рабочие попытались уничтожить камеры видеонаблюдения. По словам Ирины, часть видео все-таки сохранилось. Запись изъяли полицейские.

Как сообщалось 28 января, на вокзале в Киеве снесли МАФы.

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Теги: Одесса, снос, демонтаж, МАФ
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Комментариев (1)
Коляка    04.02.2019, 09:32
Оценка:  0
Коляка
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