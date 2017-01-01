Украинских консулов пустили к раненым морякам

Василий Сорока жалоб не высказывал, сегодня дипломаты должны посетить еще двоих.

Моряков в "Лефоротово" разрешили проведывать не каждый день EPA/UPG

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Украинские консулы в Москве должны сегодня посетить двоих раненых военнопленных моряков, которых перед этим перевели из “Матросской тишины“ в Лефортово. Об этом сообщает УНИАН.

В пятницу они уже посетили офицера СБУ Василия Сороку, сообщил замначальника представитель консульской службы МИД Александр Хомяк.

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“У нас начались посещения первого числа, сегодня продолжаются. Разрешения консулами получены, и сейчас посетили пока военнопленного Василия Сороку, в пятницу“, - отметил он. “Сегодня посетят двух еще раненых - Андрея Эйдера и Андрея Артеменко“, - рассказал Хомяк.

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Сорока жалоб консулам не высказывал, состояние его здоровья улучшается, добавил представитель МИД. Надо отметить, разрешение на посещение консулам выдали не на каждый день.

Напомним, ранее сообщалось, что военнопленного моряка Андрея Эйдера в СИЗО могли заразить гепатитом B.