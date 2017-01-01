Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За четыре года число избирателей уменьшилось почти на миллион

Комментариев: 0
С 2010 года количество избирателей в Украине уменьшилось на 1,3 млн человек.
Число избирателей в Украине уменьшилось на 900 тысяч за четыре года
Число избирателей в Украине уменьшилось на 900 тысяч за четыре года
EPA/UPG

Читай также: Рада внесла законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы

Количество избирателей в Украине с 2010 года сократилось с 36,9 млн человек до 35,6 млн человек. Таким образом, число избирателей уменьшилось на 1,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Госреестра избирателей. 

Число избирателей последовательно уменьшается из года в год
Число избирателей последовательно уменьшается из года в год
drv.gov.ua

С конца 2014 года, то есть, за четыре года, число избирателей уменьшилось с 36,4 млн человек до 36,5 млн человек, то есть, почти на 900 тысяч человек.

Читай также: В последний день документы в ЦИК донесли семеро

Согласно данным за 31 января 2019 года, сейчас число избирателей в Украине составляет 35,58 млн человек, при этом 991 тысяч из них числится выбывшими (в конце 2014 года это число составляло 651 тысячу человек, в 2010 - 604 тысячи человек).

Динамику числа избирателей в Украине нельзя назвать положительной
Динамику числа избирателей в Украине нельзя назвать положительной
drv.gov.ua

“Общее количество избирателей по состоянию на 31.09.2019 - 35582184. C пометкой “выбыл“ - 991789 человек“, - отмечается в данных статистики.

Читай также: Порошенко успел подать документы в ЦИК

Напомним, ранее сообщалось, что 90 претендентов в кандидаты в президенты подали документы в ЦИК. 28 из них зарегистрировали, 22 - отказали. ЦИК до 8 февраля включительно предстоит принять решение еще про 40 человек.

Поделись:
Теги: ЦИК, избиратели, Госреестр избирателей, выборы президента, Украина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь