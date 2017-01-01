"Рекордный бюллетень": Документы в ЦИК принесли 89 человек

22 из них уже отказали, решение по остальным мы узнаем в ближайшие четыре дня.

ЦИК больше не принимает документы, собрал уже 89 заявлений facebook.com/UACEC

Читай также: Порошенко прошел в ЦИК через черный ход - журналистка

Сегодня в полночь Центризбирком завершил прием документов от потенциальных кандидатов в президенты. Всего за период с 31 декабря до 3 февраля включительно желание баллотироваться подтвердили письменно 89 человек.

22 из них ЦИК отказал, 28 - зарегистрировал. В последние пару дней документы в ЦИК донесли более 12 человек, вчера - 7 человек, включая президента Петра Порошенко и Надежду Савченко.

Читай также: Сестра Савченко принесла документы в ЦИК без залога

Решение о регистрации кандидатов либо отказе подавшим заявления ЦИК будет принимать до 8 февраля включительно. Причиной отказа может стать отсутствие залога, неправильно поданные документы (например, слишком длинная автобиография), либо же, как в случае с Петром Симонено - баллотирование от запрещенной КПУ.

Официальными кандидатами в президенты в данный момент являются Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Николай Габер, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин и Илья Кива.

Читай также: Еще три претендента. В ЦИК подали документы больше 70 человек

Зарегистрированы также Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юлия Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко. Из 28 кандидатов 17 идут на выборы от партий, 11 - самовыдвиженцы.

Читай также: Активисты с вопросом о Гандзюк ждут Порошенко под ЦИК

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко в последний день подачи документов все-таки принес их в Центризбирком.