ЦИК должна принять решение еще по 40 кандидатам (список)

В списке - действующий президент, глава партии "Воины АТО", лидер Народного руха, Надежда Савченко и журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

На выборах президента в бюллетене может оказаться больше 60 человек EPA/UPG

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ЦИК должна принять решение по 40 потенциальным претендентам в кандидаты на выборах президента 31 марта 2019 года. Об этом пишет 24tv.ua.

Среди тех, по кому решение еще не принято - лидер партии “Возрождение“ Виктор Бондарь, кандидат от “Партии защитников Украины“ Тарас Костанчук, кандидат от партии “Народный рух Украины“ Виктор Кривенко.

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Кроме того, в списке ожидания оказались кандидат от партии “Патриот“ Андрей Новак, кандидат от партии “Воины АТО“ Сергей Кривонос, кандидат от партии “Стабильность“ Василий Журавлев и кандидат от партии “Сила людей“ Дмитрий Гнап.

Не принято пока решение по кандидату от Надежде Савченко и самовыдвиженцу Роману Бессмертному. При этом известно, что Савченко не внесла залог в 2,5 млн грн, а это обычно становится причиной отказа в регистрации.

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Также ожидают решения ЦИК Иван Качайло, Сергей Лысенко, Руслан Ригованов, Анатолий Губенко, Юлия Литвиненко, Юрий Тимошенко, Владимир Олийнык, Василий Марущанець, Максим Громкий, Юрий Кармазин и Петр Порошенко.

Всего документы, напомним, подали 90 человек, 28 из них зарегистрировали, 22 - отказали.

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Отказ в регистрации кандидатом в президенты от ЦИК получили 22 человека: Евгений Андрухив, Владимир Блащук, Юрий Боярский, Владимир Василенко, Виталий Велидченко, Александр Гоков, Александр Жамойдо, Дмитрий Касьяненко, Ярослава Качановская, Александр Ковальчук, Виктор Лебединец, Наталья Пилипенко, Денис Потапов, Александр Приданов, Владимир Ратушей, Петр Рекало, Петр Симоненко, Александр Соловьев, Александр Тищенко, Андрей Фаренюк, Константин Черкасов и Василий Чупе.

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Почти все получили отказ из-за несоответствия документов и невнесения денежного залога в 2,5 млн грн, кроме Симоненко, которому отказали из-за баллотирования от КПУ, которая запрещена в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко принес документы в ЦИК в последний день их подачи.