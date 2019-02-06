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Янукович заявил, что европейцы его "кинули, как лоха"

Комментариев: 6
Экс-президент считает протесты "желтых жилетов" во Франции следствием того, что в Украине поощрили насилие и нацизм.
Янукович заявил, что европейцы сами поощрили национализм
Янукович заявил, что европейцы сами поощрили национализм
EPA/UPG

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Экс-президент Виктор Янукович считает, что Украина стала первопроходцем в Европе, поощрив радикальных националистов и насилие в 2014 году. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве.

При этом он обвинил европейцев, что они нарушили заключенные с ним же договоренности в 2014 году. “Меня кинули как лоха“, - резюмировал политик.

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“Европейцы подписали соглашения со мной, а на следующий день уже одобрили захват вооруженными молодчиками Администрации президента“, - возмущен экс-президент.

Янукович также рассказал, что много раз писал письма европейским лидерам с просьбой объяснить, что произошло, но те ни разу ему не ответили. “Могли бы написать хотя бы “спасибо вам за ваши письма“, - пожаловался он.

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“Чего они теперь хотят от “желтых жилетов“ в Париже? Радикальный национализм - это первый шаг к нацизму. И Украина тут стала первопроходцем“, - заявил Янукович и добавил, что в Украине последние 5 лет процветает терроризм и радикализм.

Напомним, ранее Виктор Янукович рассказал, что выезжал за пределы России на лечение травмы, которую получил во время игры в гольф.

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Теги: Янукович, пресс-конференция, Украина, власть
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Комментариев (7)
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KIBARG    06.02.2019, 14:46
Оценка:  +4
KIBARG
Погоди ещё посмотрим как плешивый с тобой поступит)
Серго-1    06.02.2019, 14:55
Оценка:  +2
Серго-1
та понятно как лоха обыкновенного опустит до лоха опущенного))
Серго-1    06.02.2019, 14:43
Оценка:  +6
Серго-1
Астанавитесь! Астанавитесь.....я и так уж полный лох)))
Серго-1    06.02.2019, 14:34
Оценка:  +6
Серго-1
а почему "как лоха"? Витюсик - ты и есть самый настоящий ЛОХ
sebax    06.02.2019, 14:28
Оценка:  +5
sebax
*баный стыд
LatAlliensSuck    06.02.2019, 14:18
Оценка:  +4
LatAlliensSuck
Деточка, твое место возле параши! Лохов не кидают, лохов опускают и тебе ли не знать с твоими двумя ходками .
нафнаф    06.02.2019, 14:25
Оценка:  -3
нафнаф
а ты откуда знаешь что с лохами делают ?
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