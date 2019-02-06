Янукович заявил, что европейцы его "кинули, как лоха"
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Экс-президент Виктор Янукович считает, что Украина стала первопроходцем в Европе, поощрив радикальных националистов и насилие в 2014 году. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве.
При этом он обвинил европейцев, что они нарушили заключенные с ним же договоренности в 2014 году. “Меня кинули как лоха“, - резюмировал политик.
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“Европейцы подписали соглашения со мной, а на следующий день уже одобрили захват вооруженными молодчиками Администрации президента“, - возмущен экс-президент.
Янукович также рассказал, что много раз писал письма европейским лидерам с просьбой объяснить, что произошло, но те ни разу ему не ответили. “Могли бы написать хотя бы “спасибо вам за ваши письма“, - пожаловался он.
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“Чего они теперь хотят от “желтых жилетов“ в Париже? Радикальный национализм - это первый шаг к нацизму. И Украина тут стала первопроходцем“, - заявил Янукович и добавил, что в Украине последние 5 лет процветает терроризм и радикализм.
Напомним, ранее Виктор Янукович рассказал, что выезжал за пределы России на лечение травмы, которую получил во время игры в гольф.