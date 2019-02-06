Янукович: "Я несколько дней назад вернулся в Россию"
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Экс-президент Украины Виктор Янукович выезжал из России за границу на лечение. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве, передает УНН.
“Я буквально несколько дней как вернулся в Россию, вы знаете, после лечения“, - заявил Янукович. В то же время он не уточнил, куда именно ездил на лечение.
"Я однозначно получил надежду на то, что могу еще заниматься любимым спортом", - заверил экс-президент. Он рассказал, что получил травму, так как во время его тренировки на корте шел дождь, и он подскользнулся из-за того, что было очень скользко.
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Ранее в Кремле пообещали уточнить, на каком основании экс-президент проживает в России. Травму Янукович получил во время игры в гольф.
Напомним, Виктора Януковича заочно осудили на 13 лет тюрьмы за пособничество в захвате Крыма и госизмену.
За пределы РФ его могут пустить только в Крым