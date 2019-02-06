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Янукович: "Я несколько дней назад вернулся в Россию"

Комментариев: 7
Экс-президент заявил, что выезжал для лечения травмы за пределы РФ.
Янукович рассказал, что выезжал за пределы РФ на лечение
Янукович рассказал, что выезжал за пределы РФ на лечение
EPA/UPG

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Экс-президент Украины Виктор Янукович выезжал из России за границу на лечение. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Москве, передает УНН.

“Я буквально несколько дней как вернулся в Россию, вы знаете, после лечения“, - заявил Янукович. В то же время он не уточнил, куда именно ездил на лечение.

"Я однозначно получил надежду на то, что могу еще заниматься любимым спортом", - заверил экс-президент. Он рассказал, что получил травму, так как во время его тренировки на корте шел дождь, и он подскользнулся из-за того, что было очень скользко.

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Ранее в Кремле пообещали уточнить, на каком основании экс-президент проживает в России. Травму Янукович получил во время игры в гольф.

Напомним, Виктора Януковича заочно осудили на 13 лет тюрьмы за пособничество в захвате Крыма и госизмену.

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Теги: Янукович, пресс-конференция, Россия, лечение, выезд
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Комментариев (7)
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pioner61    06.02.2019, 15:07
Оценка:  0
pioner61
Какое же оно тошнотное! Любимый вид спорта - опустошение госказны.
Хитрый-Лис    06.02.2019, 14:59
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
А он прав.
За пределы РФ его могут пустить только в Крым
MATROS    06.02.2019, 14:10
Оценка:  +8
MATROS
Не смешите мои тапочки ! Сейчас меня стошнит стихами!
ВосставшийИзБана    06.02.2019, 14:00
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
В Амстердам за травкой?
BROKER666    06.02.2019, 14:24
Оценка:  +1
BROKER666
в Аргентину за коксом
LatAlliensSuck    06.02.2019, 14:00
Оценка:  +5
LatAlliensSuck
Из беларуссии видимо... Не уж то на куррортах Абхазии нервишки подлечивал...
Хитрый-Лис    06.02.2019, 15:00
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
То бишь бухал
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