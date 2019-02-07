Рада обратилась к НАТО за Планом действий о вступлении в Альянс

Парламент надеется, что начать формальные переговоры о будущем членстве можно будет уже на юбилейном саммите Альянса в декабре этого года.

Украина надеется начать переговоры с НАТО уже в декабре EPA/UPG

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Верховная Рада приняла постановление об обращении к лидерам государств-членов НАТО и Парламентской Ассамблее НАТО, а также национальным парламентам стран-членов НАТО. “За“ проект №10007 проголосовали 243 народных депутата.

В тексте постановления говорится, что Украина просит страны НАТО поддержать высказанное страной намерение стать членом Альянса и на юбилейном саммите в декабре 2019 года принять “прогрессивное видение отношений с Украиной“.

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Кроме того, Украина надеется на этом же саммите на начало формального диалога о членстве вместе с утверждением Плана действий для Украины о вступлении в НАТО.

Постановление позволит укрепить цивилизационный курс Украины на вступление в Североатлантический Альянс, уверены авторы документа.

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Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закрепление стратегического курса Украины на вступление в НАТО и ЕС в Конституции Украины.