Рада обратилась к НАТО за Планом действий о вступлении в Альянс
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Верховная Рада приняла постановление об обращении к лидерам государств-членов НАТО и Парламентской Ассамблее НАТО, а также национальным парламентам стран-членов НАТО. “За“ проект №10007 проголосовали 243 народных депутата.
В тексте постановления говорится, что Украина просит страны НАТО поддержать высказанное страной намерение стать членом Альянса и на юбилейном саммите в декабре 2019 года принять “прогрессивное видение отношений с Украиной“.
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Кроме того, Украина надеется на этом же саммите на начало формального диалога о членстве вместе с утверждением Плана действий для Украины о вступлении в НАТО.
Постановление позволит укрепить цивилизационный курс Украины на вступление в Североатлантический Альянс, уверены авторы документа.
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Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закрепление стратегического курса Украины на вступление в НАТО и ЕС в Конституции Украины.
И ВОТ ЭТОТ ЕБ.АН.УТЫЙ ЖЕНИХ НАПИСАЛ СЕБЕ НА ЛБУ , ЧТО ОН ВСЁ РАВНО ВОЙДЁТ В ЭТУ СЕМЬЮ , И СПРАШИВАЕТ
КАК ВЫ УБОГИ В СВОЁМ РАБОЛЕПИИ , ТУПОСТИ И ЖАЖДЕТ ХАЛЯВЫ ....))))))
ТЬФУ МЕРЗОСТЬ .....
ЧТО ТВОЯ УКРОПНАЯ РАБЫНЯ ЕЩЁ ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ , ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ ХОЗЯИНА ?!
В КАКУЮ ПОЗУ ВСТАТЬ , ГДЕ ЛИЗНУТЬ , ГДЕ СОСНУТЬ , ЧТОБЫ ПОНРАВИТСЯ ХОЗЯИНУ ?!
НАУЧИ , ПОДСКАЖИ НЕРАЗУМНЫМ ХОЛОПАМ ТВОИМ !!!