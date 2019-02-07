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Рада обратилась к НАТО за Планом действий о вступлении в Альянс

Комментариев: 5
Парламент надеется, что начать формальные переговоры о будущем членстве можно будет уже на юбилейном саммите Альянса в декабре этого года.
Украина надеется начать переговоры с НАТО уже в декабре
Украина надеется начать переговоры с НАТО уже в декабре
EPA/UPG

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Верховная Рада приняла постановление об обращении к лидерам государств-членов НАТО и Парламентской Ассамблее НАТО, а также национальным парламентам стран-членов НАТО. “За“ проект №10007 проголосовали 243 народных депутата.

В тексте постановления говорится, что Украина просит страны НАТО поддержать высказанное страной намерение стать членом Альянса и на юбилейном саммите в декабре 2019 года принять “прогрессивное видение отношений с Украиной“.

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Кроме того, Украина надеется на этом же саммите на начало формального диалога о членстве вместе с утверждением Плана действий для Украины о вступлении в НАТО.

Постановление позволит укрепить цивилизационный курс Украины на вступление в Североатлантический Альянс, уверены авторы документа.

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Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за закрепление стратегического курса Украины на вступление в НАТО и ЕС в Конституции Украины.

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Теги: НАТО, курс, Украина, членство, Рада, обращение
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Комментариев (5)
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nelci    07.02.2019, 18:29
Оценка:  +1
nelci
Невеста хотела только белое свадебное платье, в то время как жених и не думал о свадьбе вообще!
VSHIVANKA    07.02.2019, 18:16
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА НАПОМИНАЕТ ЕБ.АНУТОГО ЖЕНИХА , КОТОРЫЙ 845 РАЗ ПРИХОДИТ СВАТАТЬСЯ , НО ЕГО ОТШИВАЮТ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ , И НАМЕКАМИ И ПРЯМЫМ ТЕКСТОМ , ЧТО ОН НАХЕР НЕ НУЖЕН , НО ОН НИКАК НЕ ПОНИМАЕТ
И ВОТ ЭТОТ ЕБ.АН.УТЫЙ ЖЕНИХ НАПИСАЛ СЕБЕ НА ЛБУ , ЧТО ОН ВСЁ РАВНО ВОЙДЁТ В ЭТУ СЕМЬЮ , И СПРАШИВАЕТ
VSHIVANKA    07.02.2019, 18:18
Оценка:  0
VSHIVANKA
У ЧЛЕНОВ ЭТОЙ СЕМЬИ , ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ....
КАК ВЫ УБОГИ В СВОЁМ РАБОЛЕПИИ , ТУПОСТИ И ЖАЖДЕТ ХАЛЯВЫ ....))))))
ТЬФУ МЕРЗОСТЬ .....
Boxerogos    07.02.2019, 18:10
Оценка:  0
Boxerogos
А НАТО и ответит нашим упорошам:во-первых изгоните из себя раба,коррупционера и слугу и встаньте с колен,на это уйдёт минимум несколько десятилетий.Ну а затем можно будет поговорить о дальнейших условиях.
VSHIVANKA    07.02.2019, 18:05
Оценка:  0
VSHIVANKA
О МОЙ ГОСПОДИН !!!
ЧТО ТВОЯ УКРОПНАЯ РАБЫНЯ ЕЩЁ ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ , ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ ХОЗЯИНА ?!
В КАКУЮ ПОЗУ ВСТАТЬ , ГДЕ ЛИЗНУТЬ , ГДЕ СОСНУТЬ , ЧТОБЫ ПОНРАВИТСЯ ХОЗЯИНУ ?!
НАУЧИ , ПОДСКАЖИ НЕРАЗУМНЫМ ХОЛОПАМ ТВОИМ !!!
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