Ждут Порошенко: Сразу две фракции пытались захватить трибуну Рады

Представители БПП пришли пораньше, чтобы не дать заблокировать трибуну партии Ляшко.

Депутаты сегодня должны закрепить курс на НАТО и ЕС в Конституции facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Утро в парламенте началось с блокирования трибуны представителями фракции БПП. Они пришли с самого утра и захватили трибуну в зале для голосований, чтобы этого не успели сделать “радикалы“ Олега Ляшко.

“Радикальная партия“ в последние дни блокирует трибуну с требованием снизить тарифы на газ и уволить руководство “Нафтогаза“ независимо от того, какие вопросы рассматривает парламент.

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Сегодня депутаты, в то же время, должны рассмотреть вопрос внесения в Конституцию курса на ЕС и НАТО. В связи с этим в парламент приедет президент Петр Порошенко.

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Перед началом заседания “радикалы“ и представители БПП у трибуны образовали “пробку“, проводя “размеренные переговоры“, рассказал нардеп Леонид Емец, который вел трансляцию из зала ВР.

“Обе группы блокировщиков проводят размеренные переговоры о том, кто же все-таки останется у трибуны. Возможно, мы увидим, как власть и оппозиция вместе блокируют трибуну по разным вопросам“, - пошутил он.

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“В рядах блокировщиков царит мир и спокойствие“, - добавил нардеп, отметив, что, судя по всему, им удалось договориться.

Открывая заседание ВР, спикер Андрей Парубий призвал депутатов “отставить все политические дискуссии и недоразумения“ для принятия “исторического решения“.

“Это решения, которые определяют будущее Украины - закрепление в тексте Конституции стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО“, - подчеркнул он.

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Напомним, 5 февраля Раде уже пришлось объявлять перерыв из-за блокирования трибуны “радикалами“ во время рассмотрения законопроекта о поддержке военных комиссариатов.