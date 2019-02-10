По факту действий нацполиции в субботу идет служебное расследование

Пока ни один из правоохранителей, которые участвовали в задержании активистов под райотделом полиции, не был отстранен от работы.

По факту действий нацполиции в субботу в столице будет два служебных расследования facebook.com/profile.php?id=100004084751693

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По факту действий правоохранителей при задержании активистов у райотдела в Киеве началось служебное расследование. Об этом заявил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН.

“Служебные расследования будут проведены по всем фактам, по всем действиях полиции“, - заверил он.

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“Я назначил уже служебное расследование по действиям полиции, когда задерживали первых молодых людей. Другое служебное расследование будет или по требованию следователя, или проведет центральный аппарат Нацполиции“, - сказал Крищенко.

Расследование началось только сегодня утром, и ни один из правоохранителей, которые принимали участие в задержании 9 февраля, пока не был отстранен от выполнения служебных обязанностей, добавил он.

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Глава Нацполиции Киева отметил также, что расследование со своей стороны проводит Госбюро расследований.

Напомним, ранее глава Нацполиции столицы не исключил, что также понесет наказание за инцидент с криками “Лежать, Бандера“ при задержании активистов в субботу.