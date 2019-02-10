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По факту действий нацполиции в субботу идет служебное расследование

Комментариев: 2
Пока ни один из правоохранителей, которые участвовали в задержании активистов под райотделом полиции, не был отстранен от работы.
По факту действий нацполиции в субботу в столице будет два служебных расследования
По факту действий нацполиции в субботу в столице будет два служебных расследования
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По факту действий правоохранителей при задержании активистов у райотдела в Киеве началось служебное расследование.  Об этом заявил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН.

“Служебные расследования будут проведены по всем фактам, по всем действиях полиции“, - заверил он. 

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“Я назначил уже служебное расследование по действиям полиции, когда задерживали первых молодых людей. Другое служебное расследование будет или по требованию следователя, или проведет центральный аппарат Нацполиции“, - сказал Крищенко.

Расследование началось только сегодня утром, и ни один из правоохранителей, которые принимали участие в задержании 9 февраля, пока не был отстранен от выполнения служебных обязанностей, добавил он.

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Глава Нацполиции Киева отметил также, что расследование со своей стороны проводит Госбюро расследований.

Напомним, ранее глава Нацполиции столицы не исключил, что также понесет наказание за инцидент с криками “Лежать, Бандера“ при задержании активистов в субботу.

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Теги: полиция, активисты, Киев, задержание, расследование
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Комментариев (2)
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farfalle    10.02.2019, 15:37
Оценка:  +1
farfalle
А что, все правильно крикнули, согласно новым ближайшим веяниям. Уже в апреле
COZEL    10.02.2019, 15:11
Оценка:  +1
COZEL
Вы зачем издеваетесь над привильными ребятами, какое служебное, тех козлов надо так и разгонять и еще садить, а устроили провокацию, типа привет Авакову от потрошенко с любовью))))
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