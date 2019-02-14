Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве мужчина выпал из окна девятого этажа

Комментариев: 0
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Мужчина выпал из окна 9 этажа жилого дома
Мужчина выпал из окна 9 этажа жилого дома
kiev.informator.ua

Читай также: В Киеве мужчина выпрыгнул из окна отеля - СМИ

В Киеве в среду, 13 февраля, мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома на улице Старонаводницкой. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом пишет Информатор.

Трагедия случилась около 20:00.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна девятого этажа. На вид ему около 60 лет. Тело погибшего обнаружили во дворе жилого дома.

Читай также: Во Львовской области 13-летний мальчик выпал из окна школы

На месте работала патрульная полиция, скорая помощь и следственно оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Ранее в Киеве из окна высотки выпал ребенок.

Также сообщалось, что во Львове из окна квартиры на шестом этаже выпал 16-летний школьник. От полученных травм он скончался на месте.

Поделись:
Теги: Киев, смерть, фото, падение, суицид
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь