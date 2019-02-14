В Киеве мужчина выпал из окна девятого этажа

От полученных травм мужчина скончался на месте.

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В Киеве в среду, 13 февраля, мужчина выпал из окна девятого этажа жилого дома на улице Старонаводницкой. От полученных травм он скончался на месте.

Об этом пишет Информатор.

Трагедия случилась около 20:00.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна девятого этажа. На вид ему около 60 лет. Тело погибшего обнаружили во дворе жилого дома.

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На месте работала патрульная полиция, скорая помощь и следственно оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Ранее в Киеве из окна высотки выпал ребенок.

Также сообщалось, что во Львове из окна квартиры на шестом этаже выпал 16-летний школьник. От полученных травм он скончался на месте.