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В Бердянске на взятке задержали сотрудника военкомата

Комментариев: 1
Комиссар требовал 1 2000 долларов за освобождение ото военной службы. Его задержали во время получения второй части взятки.
Военного комиссара задержали на взятке
Военного комиссара задержали на взятке
brd24.com

Сотрудники ГБР разоблачили военного комиссара Бердянского военкомата на вымогательстве 1 200 долларов за непризов военнообязанного на службу.

Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Бердянск 24.

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Отмечается, что в начале февраля следователями Государственного бюро расследований уже было задокументировано получение военным комиссаром Бердянска части взятки в сумме 300 евро. 13 февраля, он был задержан при получении следующей части в размере 450 евро.

Военный был задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Следствие продолжается.

Напомним, в конце января в Харькове военкома задержали за взятку. Военный требовал от гражданина $500 за признание того негодным для прохождения воинской службы.

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Теги: фото, Бердянск, военкомат, Запорожская область, военком, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
КимЧенПых    14.02.2019, 12:58
Оценка:  -1
КимЧенПых
мдааа, 12 тыщ баксов за откос это перебор.
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