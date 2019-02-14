В Бердянске на взятке задержали сотрудника военкомата

Комиссар требовал 1 2000 долларов за освобождение ото военной службы. Его задержали во время получения второй части взятки.

Сотрудники ГБР разоблачили военного комиссара Бердянского военкомата на вымогательстве 1 200 долларов за непризов военнообязанного на службу.

Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает Бердянск 24.

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Отмечается, что в начале февраля следователями Государственного бюро расследований уже было задокументировано получение военным комиссаром Бердянска части взятки в сумме 300 евро. 13 февраля, он был задержан при получении следующей части в размере 450 евро.

Военный был задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении. Следствие продолжается.

Напомним, в конце января в Харькове военкома задержали за взятку. Военный требовал от гражданина $500 за признание того негодным для прохождения воинской службы.