В Ивано-Франковске ограбили квартиру прокурора

Злоумышленники подобрали ключи и вынесли из помещения 600 долларов, 200 евро и ювелирные изделия.

Неизвестные проникли в квартиру прокурора в Ивано-Франковсе когда никого не было дома и вынесли деньги и драгоценности.

Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает местное издание Курс.

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Отмечается, что воры открыли входную дверь, подобрав ключи. Из помещения злоумышленники вынесли 600 долларов, 200 евро и ювелирные изделия. Общая стоимость похищенного устанавливается.

Следователи по факту кражи открыли уголовное производство.

Напомним, в декабре в Киеве двое прокуроров стали жертвами воров в один день.