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В Ивано-Франковске ограбили квартиру прокурора

Комментариев: 3
Злоумышленники подобрали ключи и вынесли из помещения 600 долларов, 200 евро и ювелирные изделия.
Грабители подобрали ключи к замку
Грабители подобрали ключи к замку
kp.ua

Неизвестные проникли в квартиру прокурора в Ивано-Франковсе когда никого не было дома и вынесли деньги и драгоценности.

Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает местное издание Курс.

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Отмечается, что воры открыли входную дверь, подобрав ключи. Из помещения злоумышленники вынесли 600 долларов, 200 евро и ювелирные изделия. Общая стоимость похищенного устанавливается.

Следователи по факту кражи открыли уголовное производство.

Напомним, в декабре в Киеве двое прокуроров стали жертвами воров в один день.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: ограбление, кража, Ивано-Франковск, прокурор
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Комментариев (3)
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Духовный_скреп    14.02.2019, 19:20
Оценка:  0
Духовный_скреп
Уважаю таких воров.Стрёмно,когда по карманам шарят у пенсионеров,студентов и работяг.
vicinq    14.02.2019, 18:41
Оценка:  0
vicinq
Видать честный был прокурор ,раз украсть нечего ,
sansantral    14.02.2019, 19:38
Оценка:  0
sansantral
Забыли добавить к баксам и еврикам "КГ,"
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