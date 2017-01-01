Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Итоги 14 февраля: Победа Супрун в суде и арест Мангера

Комментариев: 0
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Суд принял решение по делу об отстранении Супрун от должности
Суд принял решение по делу об отстранении Супрун от должности
moz.gov.ua

Супрун восстановили в должности главы Минздрава; Мангера арестовали по делу об убийстве Гандзюк. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Британский парламент отказался переносить Brexit

Члены Палаты общин парламента Великобритании отказались поддержать инициативу, призывающую правительство страны договориться с ЕС о переносе сроков Brexit.

Парламент провалил голосование за поправку от члена Шотландской национальной партии Иэна Блэкфорда, которая предлагает перенести сроки Brexit минимум на три месяца.

 

Суд восстановил Супрун в должности главы Минздрава

Судья Окружного административного суда Сергей Каракашьян отменил решение суда, которое запрещало и.о. главы Минздрава Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве заявили о разблокировании работы ведомства. Супрун теперь имеет возможность подписывать приказы о развозке в регионы лекарств и отправлять украинцев на лечение в зарубежные.

 

Суд арестовал Мангеру по делу об убийстве Гандзюк

Шевченковский районный суд Киева арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Суд арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога – 2 млн 497 тысяч гривен. Сторона обвинения в своем ходатайстве просила для чиновника арест без права залога. Прокуратура утверждает, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство Екатерины Ганзюк базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист.

 

СМИ обнародовал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

Расследователи Bellingcat назвали настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, вероятного сотрудника ГРУ “Сергея Федотова“ и, по словам журналистов, его зовут Денис Сергеев.

“Этот человек - Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военной дипломатической академии России“, - заявляют в Bellingcat.

 

Конгресс США одобрил бюджет на строительство стены Трампа

Большинство членов Палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о бюджете ряда министерств до конца финансового года, чтобы избежать повторения бюджетного кризиса. Ранее за принятие бюджета высказались в Сенате США.

Бюджет предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, однако сумма гораздо меньше 5,7 млрд долларов, которые требовал Трамп.

Поделись:
Теги: итоги дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь