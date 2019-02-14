Мангер оплатил убийство Гандзюк базой отдыха в Лазурном - обвинение

Базу отдыха с номерами стоимостью 2000 грн в сутки передали фигуранту дела Гандзюк за символическую сумму в 500 грн в месяц.

Читай также: Адвокаты Мангера обвинили СБУ в слежке и создании клонов их сим-карт

Прокуратура утверждает, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство Екатерины Ганзюк базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист. Об этом сообщает Украинская правда.

По словам представителей обвинения, речь идет о базе отдыха в Лазурном. Ранее журналисты сообщали, что юрист Андрей Мурашкин сдал ее подозреваемому Алексею “Москалю“ Левину, который скрывается за границей.

Читай также: Избрание меры пресечения Мангеру снова перенесли

Договор был подписан за неделю до нападения на активистку. “Установлено, что Мангер дал указание Мурашкину передать базу отдыха Левину как часть оплаты за организацию убийства Гандзюк“, - говорят прокуроры.

По их информации, база отдыха состоит из отеля и 57 номеров, имеет собственный пляж, а сутки проживания в номере стоят более 2000 грн. Ее передали Левину за символическую стоимость в размере 500 грн в месяц договорным сроком на 7 лет, сообщила прокуратура.

Читай также: Дело Гандзюк: СБУ ответила на обвинения Мангера

Сам Мурашкин назвал обвинения ложью. По словам юриста, комплекс передали его фирме в управление из-за того, что сейчас по базе отдыха продолжаются суды и конфликты между бывшими и нынешними владельцами. По его словам, он перед отпуском решил “защитить имущество“ от “атак“ и “захватов“.

Читай также: Мангер: "Если со мной что-то случится, прошу считать это убийством"

Напомним, ранее прокуратура сообщила, что один из фигурантов дела Гандзюк скрывается в Доминиканской Республике.