Будет одалживать у адвокатов: Мангеру собирают на залог в 2,5 млн

Защита просила обойтись без ареста, прокуратура - без возможности залога. Обвинение настаивало, что по умышленному убийству залог не положен.

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У подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера нет средств на уплату залога в 2,5 млн грн. Об этом после суда заявил адвокат главы Херсонского облсовета Дмитрий Ильченко, передает BBC Украина.

“У Мангера нет таких средств. Мы будем привлекать заемные средства. В том числе я одолжу Владиславу Мангеру. А также будем обращаться к тем, кто обещал помощь“, - отметил он. Сам Мангер снова заявил, что не был знаком с Гандзюк и у них не было конфликтов.

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Он называет нападение на активистку следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине, а заказчиком убийства - генерала СБУ Даниила Доценко. В СБУ считают такие заявления абсурдом и клеветой.

Ранее о причастности Мангера к нападению на Гендзюк говорил ее отец и активисты, которые добиваются правосудия в деле о ее убийстве. По версии ГПУ, глава облсовета руководствовался личной неприязнью в связи с обвинениями Гандзюк в причастности власти в области к поджогам лесов ради обогащения.

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Мангер работает главой Херсонского облсовета с сентября 2016 года, состоял в партии “Батькивщина“, но его исключили из партии после того, как стало очевидно, на кого укажет обвинение по делу Гандзюк. После получения информации о подозрении Мангер также по собственному желанию временно отстранился от исполнения служебных обязанностей в облсовете.

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Напомним, около трех ночи 15 февраля Шевченковский суд Киева арестовал главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, установив залог в 2,5 млн грн. Защита ходатайствовала об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, прокуратура - об аресте без залога.